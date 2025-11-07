Çorum Belediyesi’nin “su yönetimi” dikkat çekiyor

Türkiye’nin su yönetimi, sulama sistemleri, kanalizasyon altyapıları, atıksu geri dönüşümü, filtrasyon ve kazısız teknolojiler gibi alanlara odaklanan tek ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlikte sektörün öncü kurum ve temsilcileri buluştu.

Su alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, fuarın özel davetlileri arasında yer aldı. Fuara katılan tek belediye başkanı olan Aşgın’a, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Yasemin Ağca Kafa ve teknik ekip eşlik etti.

“Su, Geleceğe Yapılan En Büyük Yatırımdır”

Su fuarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin su yönetimi ve altyapı alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Suyun stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, “Su, sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de en önemli yatırımdır. Çorum Belediyesi olarak suyun yönetiminden arıtımına, dağıtımından tasarrufuna kadar tüm süreçleri dijital ve modern teknolojilerle güçlendiriyoruz. Ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün birçok şehirde su sıkıntısı yaşanırken, hamdolsun Çorum’da herhangi bir sorun olmaması; doğru planlama ve sürdürülebilir yönetimin bir sonucudur.” dedi.

Görevde oldukları 7 yıllık süreçte Çorum’da su kesintisi yaşanmaması için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Aşgın, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı şehrin su güvenliğini garanti altına alacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Başkan Aşgın, bu kapsamda tamamlanan Koçhisar İsale Hattı Projesi ile 53 kilometrelik isale hattı üzerinden Koçhisar Barajı’ndan alınan suyun OSB’deki arıtma tesislerine ulaştırıldığını belirtti.

Ayrıca altyapı yenileme çalışmalarında mümkün olduğu durumlarda kazısız teknoloji uygulamalarını aktif şekilde kullandıklarını vurgulayan Aşgın, bu sayede yolların zarar görmeden, daha kısa sürede ve düşük maliyetle altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çorum’un içmesuyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mevcut içmesuyu arıtma tesisine ek olarak yürütülen “2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hatları” projesiyle günlük arıtma kapasitesinin 60 bin metreküp artırılacağını aktaran Aşgın, yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte Koçhisar, Hatap ve Yenihayat barajlarından sağlanan suyun iki arıtma tesisinde işlenerek günlük toplam 120 bin metreküp kapasiteye ulaşacağını ifade etti.

Çorum Belediyesi’nin SCADA Merkezi aracılığıyla şehrin içme suyunu 7/24 kontrol altında tuttuğunu söyleyen Başkan Aşgın, şebeke suyunun hem depo çıkışlarından hem de şebekenin en uzak noktalarından her gün numune alınarak insan sağlığına uygunluğunun titizlikle denetlendiğini vurguladı.

Su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması amacıyla şehir genelinde kurdukları Depo, Ölçüm ve İzole Sayaç Bölgeleri (DMA) çalışmaları sayesinde su kayıp ve kaçaklarının anlık olarak tespit edilebildiğini ifade eden Başkan Aşgın, anında ve nokta atışı müdahalelerle arızaların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Başkan Aşgın, bu çalışmalarla birlikte yeni kuyular, modern su alma üniteleri ve yenilenen hatlarla su arzının güçlendirildiğini söyledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli “Atık Suların Yeniden Kullanımı Fizibilite Projesi” kapsamında, Atıksu Arıtma Tesisi’nde elde edilen arıtılmış suyun tarımsal sulamada yeniden değerlendirildiğini de dile getiren Başkan Aşgın, bu sayede hem su israfının önüne geçileceğini hem de sürdürülebilir tarıma katkı sağlanacağını ifade etti.

Bütçede Aslan Payı Su İşlerine Ayrıldı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2026 yılı belediye bütçesinde aslan payının Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne ayrıldığını açıkladı.

Bütçenin öncelikli yatırımlarının altyapı ve su hizmetlerine yönelik olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Yaklaşık 8 milyar TL olarak belirlenen bütçemizin en büyük payı, toplam bütçenin yüzde 15’ine denk gelen 1 milyar 140 milyon TL ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne ayrıldı.” dedi.

“Suyu Verimli Kullan, Geleceğini Koru”

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunan Başkan Aşgın, “Suyu verimli kullan, geleceğini koru” sloganıyla yaptıkları farkındalık çalışmaları sayesinde şehir genelinde su bilincinin artırıldığını belirtti. Şebeke suyunun sulama amacıyla kullanılmaması yönünde düzenli olarak bilgilendirme ve denetlemeler yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın, her vatandaşın suyun korunması konusunda duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.