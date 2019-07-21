ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı ikinci kez Ahmet Selbest kazandı.

Nazmi Avluca Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye genelinden 320 sporcu katıldı.



Türkiye Güreş Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve 29 kategoride gerçekleştirilen müsabakalar, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.



Pehlivanların rakiplerini yenebilmek için büyük çaba gösterdiği müsabakalarda en çok ilgi, başpehlivanlık mücadelesine gösterildi.



Yarı finalde rakiplerini yenen Ahmet Selbest ile Rasim Saracı, er meydanında başpehlivanlık için karşı karşıya geldi.



Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği müsabaka sonunda rakibine üstünlük sağlayan Selbest, başpehlivan oldu. Selbest geçen sene de Çorum'da başpehlivanlığı elde etmişti.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya takdim edildi.



Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın burada yaptığı konuşmada, Çorum'un güreş sporu için önemli bir il olduğunu söyledi.

Güreşin ata sporu olduğunu anımsatan Aşgın, şunları dile getirdi:

"Çorum'un barışın, sevginin, muhabbetin olduğu kadar yiğitlerin de memleketi olduğunu burada bir kez daha gösteriyoruz. 320 pehlivanımız bugün Türkiye'nin farklı illerinden Çorum'a, er meydanına geldi. Çorum'a gerçekten bütün sporlar çok yakışıyor. Futbolda üst lige çıktık. Basketbol, judo, hentbol gibi bütün sporlarda varız. Ancak güreş bizim ata sporumuzdur. Dolayısıyla güreşi ve güreşçileri her zaman ayrı tuttuk. Onlar da yüzümüzü hep 'ak' etti. Gerek yağlı güreşte, gerek karakucak ve gerekse minder güreşinde sporcularımız Çorum'un şanını yeryüzüne yaydı. Tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum."











