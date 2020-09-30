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Aktüel Çorum Barosu Başkanı Yaşar, Azerbaycan Barolar Birliğine destek mektubu gönderdi
Aktüel

Çorum Barosu Başkanı Yaşar, Azerbaycan Barolar Birliğine destek mektubu gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:37:06 -
Çorum Barosu Başkanı Yaşar, Azerbaycan Barolar Birliğine destek mektubu gönderdi

ÇORUM (AA) - Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Azerbaycan Barolar Birliğine gönderdiği mektupta, "Azerbaycan'ın saldırgan Ermenistan'a cevabı, herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruza karşı haklı ve meşru bir savunmadır." ifadesini kullandı.

Çorum Barosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaşar, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'ın Barolar Birliğine destek mektubu gönderdi.

Mektubunda Ermenistan'ı "bölgenin İsrail'i" olarak nitelendiren Yaşar, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar yetmezmiş gibi yeni saldırılarda bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çorum Barosu olarak, kendi toprakları ile sivillerin yaşadığı bölgeleri bütün gücü ve imkanlarıyla koruyan Azerbaycan ve kahraman ordusunun yanında olduklarını vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin işgalinden bu yana bölgede Ermenistan devletinin yaptığı soykırımlara, baskılara ve zulümlere uzun yıllardır kulak tıkayan dünyayı insafa davet ediyoruz. On yıllardır çözüm üretmeden, yapanın yaptığının yanına kar kaldığı bir sistem sürdürülebilir değildir. Tekdirle uslanmayan şımarığa şamar vurmadıkça bölgeye de barış gelmeyecektir. Ermenistan, yıllardır sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza atmaktadır. Azerbaycan'ın saldırgan Ermenistan'a cevabı, herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruza karşı haklı ve meşru bir savunmadır."

Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların, çifte standartlı yaklaşıma devam ettiğini belirten Yaşar, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez ve hadsiz tahripkarlık ve yıllardır süregelen zulümlerin karşısında duruyor ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaşar, "İki devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir. Şehit olan kardeşlerimizin makamları ali olsun. Cephede gazada olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun. İnanıyoruz ki Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız. Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir." değerlendirmesinde bulundu.



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