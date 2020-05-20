CORONA trilyonlarca doları yuttu

Akit Ekonomi

Bugüne kadar insanın ölümüne neden olan ve milyonlarcasının sağlığını tehdit eden Corona virüsü (Covid-19), pek çok ülkeyi ekonomik krizle karşı karşıya bıraktı. Global piyasalardan yansıyan verilere göre ABD, Kanada, İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’da ekonomik aktivite zayıflamaya devam ediyor.

Umutlar paketlere bağlandı

İç ve dış talebin gerilemesinin ardından hükümetler tarafından art arda açıklanan paketlere rağmen mali sıkıntıların önüne geçilemiyor. Umutlar ise uluslararası kurumlardan ve fonlardan gelecek yardımlara bağlanmış durumda. Zira Euro Bölgesi, üyelerine sağlık alanında kullanılmak üzere 120 ay vadeli, koşulsuz 240 milyar Euroluk kredi sunacak. Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) ve ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System-Fed) da pek çok ülkeyle swap anlaşması yapacak.

ABD büyük çıkmaza sürükleniyor

ABD’de mart ayında parlamento tarafından onaylanan 2.2 trilyon dolarlık destek paketi ekonomiyi canlandırmadı. İstihdam önemli ölçüde daraldı. Son 1.5 ayda işsiz sayısı 27 milyona yaklaştı. Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 4.4’e yükseldi. Haziranda bu oranın yüzde 20’yi bulacağı tahmin ediliyor. Bu durumu gören Washington yönetimi, 3 trilyon dolarlık bir paket ilan etmek için düğmeye bastı. Öğrenci borçlarından kira ve mortgage ödemelerine kadar birçok farklı kalemde desteklerin yer aldığı paketin Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki senatodan geçemeyebileceği görüşü öne çıkıyor.

Zor durumda olan Almanya ve Fransa ise Avrupa Birliği (AB) üyelerine 500 milyar Euroluk bir paket sunmayı teklif etti. İşsizliğin had safhada olduğu bu iki ülkede mart ve nisan ayında kamuoyuyla paylaşılan kredi paketleri olumlu sonuç vermedi. Almanya’da işsiz sayısı nisanda marta göre 373 bin artarak 2 milyon 639 bine yükseldi. Fransa’da ise son 1.5 ayda 5 milyona yakın işçinin işten çıkarılması devletin sırtına 20 milyar Euro’yu aşkın bir yük yükledi. Analistler, AB ülkelerindeki ekonomik bozulmanın derin bir krizin habercisi olduğu görüşünü dile getiriyor.

İtalya ve ispanya zora girdi

Covid-19’un vurduğu ülkelerden İtalya ve İspanya’da mali buhran sürüyor. Giuseppe Conte ve Pedro Sanchez hükümetlerinin hayata geçirdiği önlemler işe yaramıyor. Nitekim İtalya ve İspanya’da ilk çeyrekte yüzde 14-15 seviyelerinde. Bu oranların ikinci çeyrekte 1-2 puan daha artacağı öngörülüyor.