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Spor Cornelius: Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız
Spor

Cornelius: Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız

Beşiktaş beraberliğinin ardından Trabzonspor'da Cornelius, attığı golü anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 03:52:00 -
Cornelius: Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız

Trabzonspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Trabzonspor'da gol atan Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı oyuna girmesi ve gol atmasıyla ilgili konuşan Andreas Cornelius "Hocamız topu arkadaşlarıma servis etmemi istedi. Sıkıntı yaşadığımız maçlarda bunu yaparız. Ben de elimden geleni yaptım." dedi.

"Bana harika bir top attı"

Cornelius ayrıca "Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı." açıklamasını yaptı.

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