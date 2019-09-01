Çorlu’daki çifte infazın zanlısı adliyede Çorlu’da sokak ortasında yaşanan çifte infazın zanlısı adliyeye sevk edildi.

Çorlu’da sokak ortasında yaşanan çifte infazın zanlısı adliyeye sevk edildi.

Çorlu ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Melike Baştürk ile eşinin birlikte yaşadığı, aynı zamanda zanlının asker arkadaşı olan Salih Durmuş’u sokak ortasında vurarak öldüren katil zanlısı N.B. gözaltına alındığı Yalova’dan Çorlu’ya getirilerek adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen N.B. adliye girişinde “Neden yaptın” sorusuna, “En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim” yanıtını verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.