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Çorlu'da trafik kazası: 14 kişi yaralı

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25
Çorlu'da trafik kazası: 14 kişi yaralı

Emre Aras'ın kullandığı 59 PG 992 plakalı, engelli öğrencileri taşıyan minibüs, Tekirdağ-İstanbul Karayolu Türkgücü Mahallesi yakınlarında, yol kenarında çalışma yaptığı belirtilen Oktay Poyraz yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 15:25
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. 14 Yaralı
  4. çorlu
  5. trafik kazası

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