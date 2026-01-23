  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Çorlu'da Seyir Halinde Alev Alan Motosiklet Güvenlik Kamerasında
Aktüel

Çorlu'da Seyir Halinde Alev Alan Motosiklet Güvenlik Kamerasında

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Çorlu'da Seyir Halinde Alev Alan Motosiklet Güvenlik Kamerasında

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet büyük hasar gördü. O anlar, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet, sürücüsü seyir halindeyken alev aldı. Olay, ilçeye bağlı bir cadde üzerinde gerçekleşti. Motosikletin alev aldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yangın sonucu motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

