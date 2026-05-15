Çorlu'da korkutan araç yangını! Turizm firması çalışanları faciayı böyle önledi!

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki bir aracın motor kısmı alev aldı. Olay yerine yakın turizm ve taşımacılık firmasına ait çok sayıda yangın tüpüyle müdahale edilerek, aracın büyük hasar görmesi engellendi.

Olay, Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Güray Ö. idaresindeki aracın, seyir halindeyken ön kısmından henüz bilinmeyen sebeple dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü Güray Ö., aracı yol kenarına bıraktı. Apar topar araçtan inen sürücü Güray Ö., çevredekilerden yardım istedi. Olayın olduğu noktada bulunan Turex Turizm'den yangın tüpleriyle müdahale başladı. Yangın dakikalar süren müdahale sonrası daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de müdahalelerde bulunarak söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

10 adet yangın tüp boşalttık

Olay sonrası konuşan Turex firması garaj amiri Alaaddin Gül, "Mağdur araç sürücüsünün yardım çağrısını duyup koştuk. Firmamıza ait yangın tüpleriyle müdahalelerde bulunduk. Yaklaşık 10 adet yangın tüpünü boşalttık. Ama arabadaki yangın epey etkiliydi zoraki kontrol altına alabildik. Araçta maddi hasar var ama neyse ki cana bir şey gelmedi" dedi.