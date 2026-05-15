  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur... Küçükçekmece'de Nefes Kesen Takip: Polis Uyarı Ateşi Açtı, Şüpheliler Kıskıvrak Yakalandı NATO Ankara Zirvesi Öncesi Washington’dan Kritik Mesajlar: Türkiye "Sorumlu Yetişkin" Rolünde SGK uzmanı duyurdu: Emekliler için çifte ödeme müjdesi! Kardeş ülke 750 kilometre menzilli füzesini başarıyla test etti! Sumud’tan askeri koruma çağrısı: Küresel Filo Marmaris’ten Yola Çıktı Sakın evden çıkmayın! Afrika'dan boğucu çöl tozu geliyor Trump'tan Çin ziyareti sonu kendisini öven mesaj: "Xi başarılarım için beni tebrik etti" Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok 'Kürtler ABD ve İsrail'e nasıl taşere edildi?'
Yerel Çorlu'da korkutan araç yangını! Turizm firması çalışanları faciayı böyle önledi!
Yerel

Çorlu'da korkutan araç yangını! Turizm firması çalışanları faciayı böyle önledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çorlu'da korkutan araç yangını! Turizm firması çalışanları faciayı böyle önledi!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan bir otomobil, çevredeki duyarlı vatandaşların ve bir turizm firması çalışanlarının anında müdahalesiyle tamamen yanmaktan kurtarıldı.

Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki bir aracın motor kısmı alev aldı. Olay yerine yakın turizm ve taşımacılık firmasına ait çok sayıda yangın tüpüyle müdahale edilerek, aracın büyük hasar görmesi engellendi.

Olay, Zafer Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi üzerinde meydana geldi. Güray Ö. idaresindeki aracın, seyir halindeyken ön kısmından henüz bilinmeyen sebeple dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü Güray Ö., aracı yol kenarına bıraktı. Apar topar araçtan inen sürücü Güray Ö., çevredekilerden yardım istedi. Olayın olduğu noktada bulunan Turex Turizm'den yangın tüpleriyle müdahale başladı. Yangın dakikalar süren müdahale sonrası daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de müdahalelerde bulunarak söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

 

10 adet yangın tüp boşalttık

Olay sonrası konuşan Turex firması garaj amiri Alaaddin Gül, "Mağdur araç sürücüsünün yardım çağrısını duyup koştuk. Firmamıza ait yangın tüpleriyle müdahalelerde bulunduk. Yaklaşık 10 adet yangın tüpünü boşalttık. Ama arabadaki yangın epey etkiliydi zoraki kontrol altına alabildik. Araçta maddi hasar var ama neyse ki cana bir şey gelmedi" dedi.

İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Yerel

İstanbul'da arazide çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece’de korkutan yangın
Küçükçekmece’de korkutan yangın

Yerel

Küçükçekmece’de korkutan yangın

Ekipler seferber oldu! Milli sporcuların kaldığı merkezde yangın
Ekipler seferber oldu! Milli sporcuların kaldığı merkezde yangın

Yaşam

Ekipler seferber oldu! Milli sporcuların kaldığı merkezde yangın

Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23