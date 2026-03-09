  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerin korkulu rüyası Hizbullah İHA’ları! "Demir Kubbe" çaresiz kaldı! Suudi Arabistan’dan açıklama geldi! 4 İHA imha edildi Hürmüz Boğazı uyarısı! Macron ile Pezeşkiyan görüştü Siyonistlerin hamileri Tel Aviv yolunda! Trump’ın özel temsilcisi ve damadı Kushner İsrail'e gidiyor Her yerde çocuklarını arıyorlar! Gazze’de annelerin bitmeyen acısı Siyonistlerin "Hermes" hayalleri Kirman'da çakıldı! İran 4. casus İHA'yı da avladı Bakan Yumaklı'dan şer odaklarına sert uyarı: "İsrail'in yayılmacı emelleri sınırlarımıza dayandı" İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü Bekir Bozdağ'dan şer odaklarına sert tepki: "Dünya beşten büyüktür, zorbalık düzeni yıkılacak" Haydut Trump'tan küstah tehdit: İran'da bizden onay almayan lider yaşayamaz
Yerel Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı
Yerel

Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Çorlu’da korkunç kaza! 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kömür Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Borsa mevkiine doğru seyreden E.K.'nin (21) kullandığı motosiklet ile Fidanlık Sokak'tan gelen C.G. idaresindeki panelvan minibüs çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.K. ve arkasında bulunan Y.T. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panelvan sürücüsü C.G. ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı
Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Yerel

Kazada tampona sıkışan tilkiyi itfaiye kurtardı

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!
Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Yerel

Fatih'te korkunç kaza: Ticari araç yaşlı kadını altına aldı!

Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!
Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!

Spor

Kırmızı siyahlıların maçında kazanan çıkmadı!

Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu
Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

Yaşam

Feci kaza kamerada! Otomobil trafik ışıklarına savruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23