Çorlu'da ekmeğin içinden çıkan şoke etti!

Edinilen bilgiye göre Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi'nde ikamet eden Alipaşa Küpçü adlı vatandaş, bir fırından aldığı ekmeğin içinden yara bandı çıktığını öne sürdü. Ekmeğin içindeki yara bandını oğlu Cengizhan Küpçü'nün fark ettiğini söyleyen Alipaşa Küpçü, çocuğun gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını tüm gün yemek yiyemediğini ve aç yatmak zorunda kaldığını söyledi.

"Sürekli ekmek aldığım bir fırından önceki sabah yine ekmek aldım" diyen Alipaşa Küpçü, "Kahvaltıda yemek yerken ekmek çocuğumun elindeydi ekmeği parçaladı. Parçalayınca baba bu ne dedi, bir şey var bunun içinde dedi. Ben de mayadır kütle halinde kalmıştır dedim 'yok farklı bir şey' dedi. Elime aldım baktım yara bandıydı" dedi.