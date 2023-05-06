Çörek otu: Herkesi şaşırtan faydaları, gerçekler! Çörek otu yapı yöntemini mutlaka siz de hemen deneyin
Böbreklerin ve kurabiyelerin vazgeçilmezi olan çörek otu evlerden eksik olmayan ve çok sık kullanılan bir baharat türüdür. Ayrıca insan vücuduna da birçok faydası bulunmaktadır. Sevgili Peygamber Efendimiz hastalandığı zaman çörek otunu su veya bal ile tüketirmiş… Çörek otunun faydaları nelerdir?, Çörek otu nedir?, İnanılmaz Çörek otu yağının faydaları nelerdir?… İşte bunların yanıtı.
Çörek Otunun Faydaları Nelerdir?
-Özellikle sindirim problemleri, gastrite, ülsere karşı çörek otunun inanılmaz faydaları bulunmaktadır.
-Ayrıca çörek otunun kan şekerini de düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
-Sedef ve egzama tedavisinde de büyük rolü vardır. Düzenli kullanımda deri üzerinde görülen hastalıklarında azalma görülmektedir.
-Kanser hastalığına da koruma sağlamaktadır.
-Antioksidanlar sayesinde zarar görmüş olan hücrelerin onarılmasında da yardımcı olmaktadır.
-Vücutta olan hastalıkların tedavi edilmesinde de kullanılmaktadır.
-Düzenli kullanımda tümörlerinde küçülmesini de sağlamaktadır.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece vücuda gelecek hastalıklara karşı da korumuş olmaktadır.
-Özellikle kış aylarında olan hastalıklar için düzenli olarak çörek otunun kullanılması gerekmektedir.
-Diğer bir özelliği ise kaygı bozukluğu ve stres için etkili bir yöntemdir.
-Çörek otunun insanı sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.
-Kalp sağlığını koruyan omega-3 gibi yağlar içerdiği için kalp sağlığını da korumaktadır.
-İçerisinde bulunan yağlar sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesini de sağlamaktadır. Ayrıca iyi kolesterol seviyesini de artırmaktadır.
-Ayrıca iltihap kurutucu özelliği de bulunmaktadır.
-Kan basıncının dengelenmesini de sağlamaktadır.
-Karaciğer temizleyici özelliği de bulunmaktadır.
-Tok tutucu özelliği de bulunduğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.
-Boğazı rahatlatır ve boğaz hastalıklarının da çabuk geçmesini de sağlamaktadır.
-Burun tıkanıklığının da açılmasını da sağlamaktadır.
-Beyin fonksiyonlarına karşı da faydaları bulunmaktadır.
-Sağlıklı kemik sağlığı için yararı bulunmaktadır.
-Eklem ağrılarının hafiflemesini de sağlamaktadır.
Çörek Otunun Kullanımı Nasıldır?
En faydalı hali 1 tatlı kaşığı havanda dövülmüş olan çörek otunun yoğurt veya başka bir besinle karıştırılarak günde 1-2 defa tüketilmesidir. Aç karnına olmalıdır fazla tüketemeyenler sadece sabah tüketebilir.
Tohumun su veya diğer maddelerle birlikte alınması.
Yağı da tercih edilmektedir.
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