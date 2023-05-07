Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Kahve tüketiminin daha düşük intihar oranlarıyla da bir ilişkisi var: Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde iki ile dört bardak kahve tüketimi, hem erkekler hem de kadınlar için intihar oranını yüzde 50 civarında düşürüyor. Bunun nedeni de kahvenin hafif bir antidepresan olarak da etki gösterip serotonin, dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olması olarak gösteriliyor. Kahve, cilt kanserine yakalanma ihtimalinizi düşürebilir:Günde 3 bardak ve üstü kahve içen kadınların, hiç kahve içmeyenlere göre cilt kanserine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Kahve sayesinde daha iyi bir atlet olabilirsiniz: The NewYork Times’ın bir haberine göre, bilim insanları ve atletler, atletik performansa başlamadan önce içilen bir bardak kahvenin özellikle uzun mesafe koşuları ve bisiklet gibi sporlarda performansı olumlu etkilediğini yıllardır biliyorlar. Kafein kan akışındaki yağ asitlerinin miktarını artırır, bu da atletlerin kaslarının yağları vücut için yakıt olarak kullanmasına yardımcı olur. Bu vücudun egzersiz süresince kullanılmak üzere ufak miktarlarda karbonhidrat depolamasını sağlar.