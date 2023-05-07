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Kadın - Aile
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Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

2023-05-07 13:36:24
Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Saç için önemli bir keşif gibi tarif! Saç dökülmesi tarihe karışıyor! Kahve güzel kokusu ve muhteşem tadıyla çoğumuzun vazgeçilmezi .Bir çoğumuz kahve içtikten sonra telvesini atarız oysa o telve günlük hayatta o kadar çok işimize yarar ki . Bugün ki çalışmamızda kahve telvesinin güzelliğimize güzellik katan kullanımlarından bahsettik. Saçı dökülenler dikkat! Bir damlasıyla hem saçınızdan hem sakalınızdan saç fışkıracak.

#1
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Kahvenin kafein içeriği, tembel sabahlarınıza enerjik bir başlangıç vermek için yeterlidir. Ayrıca, ılımlı olarak tüketilmesi şartıyla, antioksidan özellikleri saç sağlığı üzerinde etkilidir. Kahve çekirdeklerinde bulunan antioksidanlar ve aminoasitler, saçın dokusunu önemli ölçüde güçlendirir. Kahve, vücuttaki kan akışını arttırır, kollajen üretimini tetikler, bu da hem saçlarınız hem de cildiniz için harikalar yaratabilir.

#2
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Saç dökülmesi, birçok erkek ve kadının karşı karşıya kaldığı bir problemdir. Günlük olarak 50-100 adet saç telinin dökülmesi normal kabul edilse de bu sayıyı aşan dökülmeler saçların seyrek bir görünüm kazanmasına neden olabilir. Bu nedenle, saçlarınızın dökülme durumunu kontrol etmek için basit bir test yapabilirsiniz. Saçınızı çekmeden çok zorlamadan hafifçe tutun ve 15-20 tane saç telinin elinize gelmesi normal kabul edilirken daha fazlası dökülmüş olduğunu gösterebilir. Ancak saç dökülmesiyle başa çıkmak için birçok farklı yöntem bulunuyor. Öncelikle, saç dökülmesinin nedeninin belirlenmesi gerekiyor. Eğer saç dökülmesi genetik bir nedenle meydana geliyorsa, saç ektirme dışında başka bir çözüm olmayabilir. Ancak hava şartları, kimyasal ürünler ve stres gibi faktörler nedeniyle oluşan saç dökülmeleri doğal ürünler, kozmetik maddeler ve ilaçlarla önlenebilir.

#3
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Saç için Kahvenin İnanılmaz Faydaları! Piyasada saçı daha parlak ve sağlıklı hale getirme iddiasında bulunan birçok marka mevcut, ancak saçınızda doğal, organik bileşenleri kullanmak, kimyasal bazlı olanlardan daha iyi sonuçlar alabilmeniz için her zaman daha iyidir. Kahve Saç Maskesi Nasıl Yapılır ve Nasıl Kullanılır?

#4
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Kadınlarda saç dökülmesine ne iyi gelir saç dökülmesine karşı şampuan! Türk kahvesi, ekspresso, çözünebilir kahve veya herhangi bir kahve çeşidi olabilir. Yağlı bir saça sahipseniz, kahve saç maskesi yapmak için yalnızca öğütülmüş kahve ve su gerekir. Eğer kuru saç yapınız varsa, kahve saç maskesi için 2 yemek kaşığı kahveye, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave ederek kullanmanız öneriliyor. Koyu bir macun oluşana kadar malzemeleri iyice karıştırın. Tamamlandığında ellerinizi biraz ıslatın ve yaklaşık 7-8 dakika boyunca dairesel hareketlerle saç diplerinize hafifçe masaj yapın. Başınızın her tarafına uygulayın ve bittiğinde normal şekilde yıkayın.

#5
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Saç dökülmesi ve seyrek sakallarla mücadele etmek isteyenler için doğal yöntemler mevcut. Soğan suyu, yüksek miktarda sülfür içerdiği için saçların yeniden çıkmasına yardımcı olur ve saç dökülmesini durdurabilir. Bunun için bir adet orta boy soğanı ezerek suyunu çıkarın ve saç dökülmesinin yoğun olduğu bölgelere masaj yaparak uygulayın. 30 dakika bekledikten sonra bitkisel bir şampuanla saçlarınızı yıkayın. Sakallarınızı gürleştirmek için badem yağı kullanabilirsiniz. Badem yağı, kıl köklerine etki ederek sakalların gürleşmesine yardımcı olur. Sakallarınızı ıslatarak tarayın ve badem yağını masaj yaparak sakallarınızın altına uygulayın. Bir saat bekledikten sonra suyla yıkayın. Bu işlemi haftada bir kez tekrar edebilirsiniz.

#6
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Saçlarınızı ve sakallarınızı güçlendirmek için saç kurutma makinesi ve fön gibi ısıyla şekillendirme işlemlerinden mümkün olduğunca uzak durun. Ayrıca kimyasal ürünler kullanmaktan kaçının ve düzenli olarak bakım yapın. Ayrıca beslenmenize dikkat ederek sağlıklı besinler tüketin, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun, bol bol dinlenin ve stresi azaltın. Bıyık bakımıyla ilgili merak edilenler için ipuçları: Bıyık gelişimi kişiden kişiye değişebilir ve vücut gelişimi tamamlanıncaya kadar devam edebilir. Ancak, sağlıksız kıl kökleri nedeniyle bıyıklarınızın şekilsiz ve cansız görünmesi olasıdır. Bıyıklarınızın sağlıklı ve gür görünmesi için kıl köklerinizi güçlendirmek önemlidir. Bu amaçla, Hint yağı ve badem yağı karışımı kullanarak düzenli olarak bıyıklarınıza ve köklerine masaj yapabilirsiniz. Bu yağ karışımı, bitkisel hormon içeren salisilik asit sayesinde kıl köklerini güçlendirebilir. Bunun yanı sıra, beslenmenize dikkat etmek de önemlidir. Protein açısından zengin gıdaları, özellikle balık, et, yumurta ve fasulyeyi düzenli olarak tüketmek, bıyık sağlığı için faydalıdır. Bıyıklarınızı sürekli olarak jiletle kazımak, bıyık bölgesini tahriş edebilir ve bıyıklarınızın gürleşmesini engelleyebilir. Bunun yerine, bıyıklarınıza parmak uçlarınızla masaj yaparak kıl bölgesini harekete geçirebilirsiniz. akşama'a göre: Son olarak, sarı bıyıkların siyahlaşması için boya yerine ceviz yağı kullanabilirsiniz. Saç bakımıyla ilgili çeşitli yöntemler ve doğal malzemeler hakkında daha fazla bilgi için saç bakımı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

#7
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Kahvenin Diğer Faydaları! Kahvenin kilo vermekten kanserle savaşa, cilt güzelliğinden parkinson hastalığının önlenmesine kadar birçok faydası olduğunu belirtildi. Günlük hayatın vazgeçilmezi olan kahvenin faydaları.. Saçları yumuşatır ve aydınlatır: Özellikle sarışınlar saçlarının uçlarına kahve uygulayarak saçlarının rengini açabilir. Esmerler ve kumrallar ise saçlarına kahve sürdüğünde daha parlak olduğunu görecektir. Buzdolabındaki kokuları yok eder: Buzdolabında özellikle çürümüş yiyeceklerin kokusu uzun süre kalır. Kullanılmamış kahveyi bir kap içerisinde buzdolabına koyun ve bir gece bekletin. Kötü kokuları yok edecektir. Mobilyalardaki lekeleri temizler: Kahveye birazcık su katarak çizilmiş mobilyalarınızı yeniden parlatabilirsiniz.

#8
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Kahveyi sadece koklamak bile sizi stresten uzaklaştırabilir: Seul Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacıların fareler üzerinde yaptığı bir deneye göre az uyku nedeniyle strese giren fareler kahve aromasına maruz kaldıklarında, beyinlerinde bu strese bağlı olarak oluşan proteinde de bir değişim yaşanıyor. Kahve Parkinson hastalığıyla ilgili semptomları azaltabilir: Science Daily’de 2012 yılında Dr. Ronald Postuma tarafından kaleme alınan bir çalışmaya göre, kahve içmek Parkinson hastalarının hareketlerini kontrol etmelerinde onlara yardımcı oluyor. Ayrıca kahve içenlerin Parkinson hastalığına yakalanma oranları da daha düşük. Kahve karaciğeriniz için çok yararlı: 2006 yılında 22 yaş üstü, 125 bin kişiyle yapılan bir araştırma, günde en az bir bardak kahve içenlerin karaciğer sirozuna yakalanma ihtimallerinin yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Kahve daha mutlu hissetmenizi sağlayabilir: National Health Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde dört bardak ya da daha çok kahve içenler, hiç içmeyenlere oranla yüzde 10 oranında daha az depresyona giriyor.

#9
Foto - Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Saç dökülmesini durdurun: Saçınızdan, sakalınızdan saç fışkıracak

Kahve tüketiminin daha düşük intihar oranlarıyla da bir ilişkisi var: Harvard Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde iki ile dört bardak kahve tüketimi, hem erkekler hem de kadınlar için intihar oranını yüzde 50 civarında düşürüyor. Bunun nedeni de kahvenin hafif bir antidepresan olarak da etki gösterip serotonin, dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olması olarak gösteriliyor. Kahve, cilt kanserine yakalanma ihtimalinizi düşürebilir:Günde 3 bardak ve üstü kahve içen kadınların, hiç kahve içmeyenlere göre cilt kanserine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Kahve sayesinde daha iyi bir atlet olabilirsiniz: The NewYork Times’ın bir haberine göre, bilim insanları ve atletler, atletik performansa başlamadan önce içilen bir bardak kahvenin özellikle uzun mesafe koşuları ve bisiklet gibi sporlarda performansı olumlu etkilediğini yıllardır biliyorlar. Kafein kan akışındaki yağ asitlerinin miktarını artırır, bu da atletlerin kaslarının yağları vücut için yakıt olarak kullanmasına yardımcı olur. Bu vücudun egzersiz süresince kullanılmak üzere ufak miktarlarda karbonhidrat depolamasını sağlar.

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