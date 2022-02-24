Çörek otu: Çörek otu yağı faydaları neler? Hamilelikte çörek otunun faydaları

Çörek otunun yanı sıra çörek otu yağı da birçok yerde popüler olmaya başladı. Bu şifalı yağ sayesinde birçok hastalığa şifa bulundu. Çok eski yıllardan beri bilinen bir şifalı bitkidir. Çörek otu, tarih boyunca tıbbın en gözde bitkilerinden biri olmuştur. Pek çok sağlık sorununa iyi gelen bu şifalı bitki hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Üzerine en çok bilimsel araştırma yapılan bitkilerden biridir. Çörek otunun tohumundan ve yağından faydalanılabilir.

Çörek otu nedir?

Çörek otu (Nigella), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından yaklaşık 14 türü kapsayan bir yıllık bitki cinsi. Çörek otu yıllık otsu bir bitkidir.

Yapılan araştırmalarda çörek otunun güçlü bir antioksidan etkisi olduğundan hücreleri hızla yenilediği tespit edildi. Buhari'ye göre Peygamber Efendimiz (sav)'de çörek otu hakkında "Şu çörek otunu kullanmaya devam edin, çünkü onda ölümden başka her hastalığa şifa vardır" şeklinde konuşmuştur. Özellikle bal ile karıştırıldığında faydası iki kat artan çörek otu, alternatif tıpta uzmanlar hamile kalmak için hem kadına hem erkeğe önerir. ABD'de yapılan bir araştırmada çörek otunun kan içindeki kirli hücre ve kötü kolesterolü vücuttan temizlemeye yardım ettiğini açıkladı. Çörek otu içeriğinde yüksek oranda tannin maddesi barındırır. Tannin doğada bulunan en güçlü antioksidan ve antibakteriyel maddesidir.

Çörek otunun faydaları

Öksürüğe iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürücüdür.

Grip tedavisinde kullanılabilir.

Baş ağrısını hafifletir.

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

Hamilelikte çörek otunun faydaları nelerdir?

Uzmanların çoğu hamilelik sürecinde çörek otunun tüketimini tavsiye etmez. Özellikle ilk 5 ay uzmanlar çörek otundan uzak durulmasının daha iyi olduğunu vurgular. Çörek otu güçlü bir antioksidan olduğundan kasların gevşemesine destek sağlar. Rahim kasları hamilelik sürecinde gevşemesinde sakınca vardır. Bebeğin düşme riskini bile barındırır. Tüketim konusunda bir uzmana danışılması şarttır. Çörek otu hamilelikten yaklaşık 4 ay önce kullanılması tavsiye edilir.

Hamilelikte çörek otu ne zaman tüketilmeli?

Doğuma bir hafta kala tüketilmesi doğumun daha kolay geçmesini sağlar. Son bir hafta da bebeğin gelişimini de destekler. Hatta emzirme sürecinde bile kullanılması tavsiye edilir. Anne sütünü zenginleştiren çörek otu, hızlı ödem atmaya da yardımcı olur.

Bu tarif düzenli ve doğru kullanımın sonucunda yumurtalar büyür ve hormonlar düzenlenir. Bu da çocuk sahibi olma şansını arttırmada etkilidir.Hamile kalmak için çörek otu bal ve tarçın macunu tarifi

Malzemeler

12 silme tatlı kaşığı taze öğütülmüş çörek otu

10 çay kaşığı toz tarçın

10 yemek kaşığı saf bal

Kadınların özel döneminin ikinci günü 1 yemek kaşığı miktarında bu malzemelerden elde edilen karışımı tüketin. 12. gün gelene kadar aç iken ya da yemek yedikten 1,5 - 2 saat sonra tüketin.

Çörek otu aç karnına yenirse ne olur?

Çörek Otu Yağı: Sabahları aç karnına 1 çay kaşığı yağı direk olarak içilebilir. Bu şekilde tüketilmesi iç organların sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bunun yanında ılık suyun içine 1-2 damla çörek oyu yağı damlatıp içmek, tansiyon ve şeker hastalıklarına iyi gelmektedir.