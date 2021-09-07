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Gündem Çorap söküğü gibi iğrençlik! Sosyete Hadise hakkında zina ve şantaj iddiası
Gündem

Çorap söküğü gibi iğrençlik! Sosyete Hadise hakkında zina ve şantaj iddiası

Deniz Akkaya, kokuşmuş magazin mahallesinde yaşanan bir iğrençliği daha gözler önüne serdi. Akkaya, sosyetik şarkıcı Hadise'nin Reza Zarrab'la gayri meşru ilişki yaşadığını, hamile kalınca da Reza Zarrab'a şantaj yaptığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:36:00 -
Çorap söküğü gibi iğrençlik! Sosyete Hadise hakkında zina ve şantaj iddiası

Her geçen gün kokuşmuş magazin dünyasının bir pisliği daha su yüzüne çıkıyor. Son skandal ise Deniz Akkaya'nın Hadise hakkında iddialarıyla gündeme geldi. Akkaya geçtiğimiz günlerde şarkıcı Hadise ile Reza Zarrab'ın gayri meşru ilişki yaşadığını açıklamıştı. İddialarını bir adım daha ileriye götüren Akkaya "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi" söyleminde bulundu.

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Deniz Akkaya, şarkıcı Hadise'nin, arkadaşı Ebru Gündeş'in boşandığı eski eşi Reza Zarrab'la zina yaptığını, sonrasında ise hamile kaldığı iddiasını ortaya atmıştı.

Şantaj yaptı, para istedi

Akkaya'nın iddiaları bununla da kalmadı. Deniz Akkaya yeni iddiasında "Hadise, Reza Zarrab'tan hamile kalınca para istedi. Bana aktarılana göre doğurursa ve doğurmazsa ne kadar isteyeceğini de söyledi" dedi.

Hadise inkar etti

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'tan hamile kaldığı yönünde çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak yanıt veren Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" ifadelerine yer vermişti.

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