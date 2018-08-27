Çöpte bulunan tarihi kupalar müzeye kondu!

Denizlispor’un bir vatandaş tarafından çöpte bulunan ve daha sonra içerisine çiçek dikilen kupaları kulüp tesislerine getirildi. Kupalar gerekli bakımlar yapıldıktan sonra müzede sergilenecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un önceki dönemlerde kazandığı ve bir vatandaş tarafından çöpte bulunarak içerisine çiçek dikilen kupaları kulüp tesisleri getirildi. Tesadüf eseri Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca tarafından ortaya çıkan kupalar, Denizlispor yönetimi tarafından ait olduğu yere koyuldu. Kupaları Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, içerisine çiçek dikilmiş halde bulan Hakan Karaca ve Kalınkozspor’da forma giyen Osman Bağcı’dan, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teslim aldı. Ne kadar süredir kulüp dışında olduğu bilinmeyen ve yıpranan kupaların gerekli bakımları yapıldıktan sonra kulübün müzesine koyulacağı bildirildi. Başkan Yardımcısı Atılla tarafından kupaları içerisine çiçek dikilmiş halde bulan ve kulübü durumdan haberdar eden Osman Bağcı isimli genç oyuncuya krampon hediye edildi.

"10 TANE KUPAMIZIN TAMAMI AİT OLDUĞU YERDE"

Kupaları kulüp tesislerinde teslim alan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, emanetlerin yerini bulduğunu söyledi. Kupaların bulunması ve kulübe geri getirilmesini sağlayanlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Atilla, hatanın kendilerinin olmadığını, kupaların çok eski yıllara ait olduğunu ve Denizlispor camiasından yönetim kurulu olarak kendilerinin özür dilediklerini belirtti.

Çöpe atıldığı iddia edilen ve sonrasında bir vatandaş tarafından bulunarak içine çiçek dikilen 10 kupanın da kulübe geri getirildiğini aktaran Atilla, “Kupalarımız 2012'den bu yana sergilenmekte. Hem burada var hem karşıda var. Bu kupalar 70'li yılların, doğum tarihim 1973, o yıllarda biz daha yoktuk. Bu kupalar da o dönemlere ait, İkinci Türkiye Ligi Kırmızı Grup Üçüncüsü Denizlispor. Kupaların tamamının bize ait olduğunu teyit ettik. Bazı kupaların da 1982 yılına ait kupalar olduğu üzerinde yazıyor. Küçük kupalar, spor yazarları dernekleri tarafından kulübümüze verilen kupalar. Şu anda 10 tane kupamızın tamamı ait oldukları yerde. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok ama bakıma ihtiyaçları var. Bununla ilgili çalışmayı da biz yapacağız. Bütün bakım işleri tamamlandıktan sonra yerlerine koyacağız” dedi.