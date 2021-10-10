Çöpe atıldığı öğrenilmişti! Kargoda kaybolan dalak için hastaneye şaka gibi ceza: 3 bin lira ödeyecek
Yalova’da Ahmet Kıral, geçen yıl karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu.
Dalak büyümesi teşhisi konulan Kıral’ın dalağı ameliyatla alındı. Hastalık nedeninin belirlenmesi için dalağı, İstanbul’a patoloji servisine gönderilmesine karar verildi. 2 gün sonra taburcu olan Kıral’a patoloji sonuçlarının 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi. 15 gün geçmesine rağmen sonuçların gelmemesi üzerine Kıral’ın oğlu Ünal Kıral, hastaneye gitti. Hastaneye yetkilileri, alınan dalağın gönderdikleri kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi. Kıral, 29 Ocak’ta savcılığa suç duyurusunda bulundu, İl Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Soruşturmada özel hastanenin dalağı organ nakillerinde kullanılan kargo tipi yerine ‘standart’ kargo seçeneğiyle gönderdiği, paketin taşıma sırasında zarar gördüğü ve çöpe atıldığı tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası uyguladı.