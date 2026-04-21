Belediye koridorlarını Dallas’a çevirmişler

Buğra Kardan İstanbul

Genel Başkan Özgür Özel ve ekibinin perdelemede başarılı olamadığı rezaletler DEVA gibi SP yönetimini de kızdırdı. DEVA Lideri Ali Babacan’ın ahlâksızlık çukurunda debelenen CHP’li belediyelerde savunulacak tablo olmadığını, skandal üstüne skandal görüldüğünü yüksek sesle dile getirmesinin yankıları dinmezken SP Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Dallas çıkışı geldi.

ESKİ ORTAKLARDAN TEPKİ

Arıkan, belediye koridorlarının Dallas’a çevrildiğinden yakınarak İstanbul, Antalya, Bursa, Bolu ve Uşak’ta döndürülen dolaplara isyan etti. Geçtiğimiz günlerde CHP’li belediyeleri pavyona benzeten Arıkan’ın bir de ‘Dallas’lı gönderme yapması Özel ve ekibini fena terletti. Son seçimlerde CHP’yle ittifak yapan DEVA ve SP, belediyeleri saran arsızlıklara katlanamazken söz şeffaflıktan yahut siyasi etikten açılınca mangalda kül bırakmayan GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan tek kelime çıkmaması ise dikkat çekti.

EĞRİYE ‘EĞRİ’ DENMELİ

Merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Ömer Vehbi Hatipoğlu ise, Akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ali Babacan ve Mahmut Arkın’ın açıklamalarını anlamlı buluyorum. CHP’li belediyelerin perişan hâlleri belli. İstanbul, Bursa, Bolu, Uşak belediyelerinde dönen rüşvet paralarını ve dairelerini görüyoruz. Belediye başkanlarının sevgililerine giden milyonları duyuyoruz. Bunlara ses etmemek olmaz. DEVA ve SP’nin bir dönem CHP’yle el ele vermesi değil, şu an nerede ya da ne şekilde konumlandığı önemlidir. Bir kere ahlâksızın, hırsızın, yolsuzun, soysuzun, rüşvetçinin partisi olmaz. Yanlış yapana CHP’li de olsa dokunulur, hesap sorulur. Bu anlamda bu partiler çok önemli bir hamlede bulunmuştur. Ne mutlu ki Türkiye’de artık ‘Eğriye eğri’ deniyor. Siyaset, iyi bir yere gidiyor. Hata edene kalkan olunmuyor.

SUSULMAMALI

Gelinen noktada Türkiye’de her alanda ve tamamen arınma mecburiyet. Hukuksuzluklarla, hayâsızlıklarla mücadeleyi ivmelendirmek şart. Cumhurbaşkanı’mız, bu konuda dürüst ve samimi. Bu samimiyetin Türkiye için yeni bir milat olacağı, ülkeye duyulan güveni artıracağına inanıyorum. Erdoğan’a güvenilmeli. Babacan ve Arıkan’ın erdemli tavrı anlaşılmalı. Diğer muhalif arkadaşlarımızca bu iki ismin yolundan gidilmeli. Korkulmamalı, çekinilmemeli, yorum yapmaktan kaçınılmamalı. Susarak bir yere varılamayacağı bilinmeli. Cumhurbaşkanı’mızın yolsuzluklarla, haksızlıklarla mücadelesine el verilmelidir, yardımcı olunmalı.”