İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

İtalya'da eşiyle kavga eden 48 yaşındaki adamın, sinirlerini yatıştırabilmek için 1 hafta boyunca yürüdüğü ortaya çıktı.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

İtalya'nın Como kentindeki evinden sinirle çıkan 48 yaşındaki adam, öfkesini yürüyerek atmaya karar verdi.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

1 HAFTA BOYUNCA YÜRÜDÜĞÜ ORTAYA ÇKTI Adamın, yaklaşık bir hafta boyunca yürüdüğü ve Adriyatik kıyısındaki Fano kentine kadar ulaştığı belirtildi.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

FİMLERİ ARATMAYAN OLAY Filmleri aratmayan olayda polis ekipleri, adamı sabaha karşı sahil yolunda fark etti.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

Yetkililerle konuşan adam, tüm yolculuğu yürüyerek gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Buraya yürüyerek geldim, hiçbir ulaşım aracı kullanmadım" dedi. Yol boyunca karşılaştığı kişilerin kendisine yiyecek ve içecek verdiğini de ifade etti.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

Günde ortalama 60 kilometre yürüdüğü belirtilen adam, sosyal medyada "İtalya'nın Forrest Gump'ı" olarak anılmaya başlandı. Yetkililer, adamın durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu aktardı.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

KAYIP OLARAK BİLDİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

Kimlik kontrolü sırasında ise adamın eşi tarafından kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yetkililer eşine ulaştı. Adam, eşi gelene kadar bir otelde konakladıktan sonra onunla birlikte evine döndü.

Foto - İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...

Yaşanan olay sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.Birçok sosyal medya kullanıcısı çiftin neden tartıştığını merak etti. / kaynak: haber7

ata

karı dırdırı...

lkıo

Bizim Kadın katilleri trafik canavarları da hakim olamadıkları sinirlerini böyle yürüyerek çıkartsa toplu taşıma iflas eder.
