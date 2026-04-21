İtalya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışan adam öyle bir şey yaptı ki...
İtalya'da eşiyle kavga eden 48 yaşındaki adamın, sinirlerini yatıştırabilmek için 1 hafta boyunca yürüdüğü ortaya çıktı.
İtalya'nın Como kentindeki evinden sinirle çıkan 48 yaşındaki adam, öfkesini yürüyerek atmaya karar verdi.
1 HAFTA BOYUNCA YÜRÜDÜĞÜ ORTAYA ÇKTI Adamın, yaklaşık bir hafta boyunca yürüdüğü ve Adriyatik kıyısındaki Fano kentine kadar ulaştığı belirtildi.
FİMLERİ ARATMAYAN OLAY Filmleri aratmayan olayda polis ekipleri, adamı sabaha karşı sahil yolunda fark etti.
Yetkililerle konuşan adam, tüm yolculuğu yürüyerek gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Buraya yürüyerek geldim, hiçbir ulaşım aracı kullanmadım" dedi. Yol boyunca karşılaştığı kişilerin kendisine yiyecek ve içecek verdiğini de ifade etti.
Günde ortalama 60 kilometre yürüdüğü belirtilen adam, sosyal medyada "İtalya'nın Forrest Gump'ı" olarak anılmaya başlandı. Yetkililer, adamın durumunun iyi olduğunu ve bilincinin açık olduğunu aktardı.
KAYIP OLARAK BİLDİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Kimlik kontrolü sırasında ise adamın eşi tarafından kayıp olarak bildirildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine yetkililer eşine ulaştı. Adam, eşi gelene kadar bir otelde konakladıktan sonra onunla birlikte evine döndü.
Yaşanan olay sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.Birçok sosyal medya kullanıcısı çiftin neden tartıştığını merak etti.
