Milletin sırtından pavyon sefası

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan CHP’li Özkan Yalım sorumluğundaki Uşak Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kendisine ait pavyonda ve otelde çalışan 13 personelin maaşları ile sigortalarını belediyeye ödettiği ortaya çıkan Yalım’ın ardından, belediye üst düzey yöneticilerinin de misafirlerini Uşak’taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediyeye ödettikleri ortaya çıktı. Dün sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban’ın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasında, Uşak’taki eğlence merkezlerinin adeta bir “rüşvet çarkına” bağlandığı ve çalışma saatlerinin 00.00’dan 05.00’e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı bilgisine yer verildi.

BELEDİYE CHP’LİLERE ÇALIŞMIŞ

Uşak son yılların en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda Yalım ve çok sayıda isim tutuklanırken, dün sabah yapılan 2. dalga operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban’ın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/239999 sayılı soruşturma, CHP’li yöneticilerin belediye imkânlarını şahsi servetlerine ve lüks eğlencelerine alet ettiklerini, halkın parasıyla pavyonda eğlendiklerini gözler önüne serdi.

MEKANLARI HARACA BAĞLAMIŞ

Son soruşturma, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen dev bir yolsuzluk ağını deşifre etti. Dün sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, belediye imkânlarını şahsi servetlerine ve lüks eğlencelerine alet ettikleri iddia edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak’taki eğlence merkezlerinin adeta bir “rüşvet çarkına” bağlanması oldu. İşletme saatlerinin 00.00’dan 05.00’e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Pırlanta Gazinosu, King Night Clio, İksir, Ege Night Club, Paradise, Karizma, Altın Kadeh, Yeni Nesil Club, Berlin, Moskova, Vegas, Küçük Ağa, İzabel Club ve Holly Stone isimli işletmelerin bu sistem içerisinde yer aldığı iddialar arasında yer aldı. Dosya kapsamında “rüşvet” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan işletmeciler arasında Fahrettin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşçı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız ve Akın Cantürk’ün bulunduğu belirtildi.

HALKIN PARASIYLA PAVYON SEFASI

Skandalın boyutu sadece rüşvetle sınırlı kalmadı. Belediye üst düzey yöneticilerinin de misafirlerini Uşak’taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Belediye Sosyal Tesisler Müdürü Cemal Ak, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek ve Belediye Muhasebe Personeli Ceren Yeşildağ’ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma derinleşirken, belediye kaynaklarının kullanımı ve iddialara konu işlemlerle ilgili yeni gelişmelerin kamuoyuna yansıması bekleniyor.

ÖZEL’İN VİP ARACI DOSYADA

Soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarına ilişkin dikkat çeken bir diğer iddia ise, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam aracı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullandığı Mercedes V300 aracın VİP dönüşüm işlemlerinin, Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Ltd. Şti. tarafından karşılandığı yönünde oldu. Toplamda 7.754.406,79 TL tutarındaki harcamaya ilişkin faturaların önce iki ayrı kalem olarak düzenlendiği, daha sonra ise tek bir faturada birleştirildiği iddialar arasında yer aldı ve bu durumun dijital inceleme raporlarına yansıdığı öne sürüldü.

Yine belediyeye ait otoparklarda POS cihazlarına özel yazılımlar yüklenerek gelirlerin farklı hesaplara yönlendirildiği, bazı bariyerlerin “arıza” gerekçesiyle devre dışı bırakılarak nakit tahsilat yapıldığı ve bu işlemlerin kayıt altına alınmadığı tespit edildi. Ayrıca sosyal yardım ve Uşakspor’a bağış adı altında toplanan paraların, yurt dışı bağlantılı şirketler üzerinden aklandığı yönündeki bulguların da MASAK raporlarına yansıdığı ifade ediliyor.