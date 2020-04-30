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Sağlık

Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:18:08 -
Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis kent merkezinde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, tüm mahalleler, sokaklar ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Kilis il merkezinde dezenfekte çalışmaları, belirli bir plan çerçevesinde rutin olarak devam ettiği, havaların ısınmasıyla birlikte dezenfekte çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

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