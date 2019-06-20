Çöp kamyonunda sıkışan işçi öldü!
Ordu'nun Korgan ilçesinde çöp kamyonunda çalışma yaptığı esnada kapakların hareket etmesi sonucu sıkışan işçi hayatını kaybetti.20 Haziran 2019 Perşembe 16:21
Temizlik görevlisi olarak çalışan Asım Çelgin, Korgan Belediyesine ait çöp kamyonunun boşaltılan kısmında çalışma yaparken kapakların hareket etmesi sonucu sıkıştı.
Çelgin'in arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çelgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Çelgin'in cesedi Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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