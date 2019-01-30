Çöp kamyonunda eşcinsel ilişki olayında mahkemeden skandal karar
İş Mahkemesi, birlikte çalıştıkları çöp işçisi arkadaşları ile eşcinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle işten atılan 3 çöp kamyonu şoförü ile ilgili görülen davada kararını verdi. Mahkeme, işçilerden birinin işe iade davasını kabul etti, belediye şirketi tarafından alınan sözleşmenin feshi kararını ise iptal etti.30 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
Kağıthane Belediyesi’ne bağlı temizlik şirketinde çalışan 4 işçinin karıştığı ‘eşcinsel ilişki’ olayı, çöp toplayıcısı olarak çalışan M. Ş.’nin anlatımları sonrası ortaya çıktı. Farklı bir ekipte görevlendirilen M. Ş., iddiaya göre, çöp kamyonu şoförleri İ. D. (51), A. A. (48), R. S. (43) ile zaman zaman birlikte olduklarını söyledi.
İkisi dava açtı
Söylentinin, işçilerin bağlı olduğu şirkete ulaşması sonrası İ. D., A. A. ve R. S.’nin iş akitleri feshedildi. Geçen Nisan ayı ortasında alınan karar sonrası işçilerden ikisi işe iade davası açtı.
Olay ile ilgisi yok
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul 34. İş Mahkemesinde davası görülen R. S.’nin işe iade talepli davasında karar bugün çıktı. Dün yapılan duruşmaya taraf avukatları katıldı. R. S.’nin avukatı Mehmet Benan Ülgen, “Müvekkilim R. S.’nin meydana gelen olayda etkisi yoktur. Tanık beyanları ile de durum bellidir. Davanın kabul edilmesini talep ederiz” dedi.
Dava süresinde açılmadı
Davalı belediye şirketi avukatı Nebi Karaca ise savunmasında “Süresinde açılmayan davanın reddini talep ederiz. Hem haklı fesih hem de geçerli fasih koşulları oluştuğundan davanın reddini talep ederiz” dedi.
Mahkeme: İşe iade edilsin
Mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, iş sözleşmesinin feshini geçersiz kaldı. Mahkeme, R. S.’nin işe iade edilmesine karar verdi.
Bir diğer çöp kamyonu şoförü A. A.’nın davası ise şubat ayında görülecek.
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