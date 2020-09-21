  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye
Aktüel

Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye

Yeniakit Publisher
2020-09-21 19:05:09 -
Çöp arabasını temizlemesiyle sosyal medyada ilgi odağı olan işçiye bir maaş ikramiye

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kullandığı el arabasını özenle temizlediği görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olan temizlik işçisi Ecvet Ürün'ü bir maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

Geylani, Cumhuriyet Caddesi'nde temizlik arabasını bezle sildiğini gören çevredekilerin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşmasıyla ilgi odağı olan Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 5 çocuk babası Ürün'ü makamında kabul etti.

Görüntüleri izlediği işçiyle sohbet eden Geylani, Ürün'e teşekkür belgesi ve bir maaş ikramiye verdi.

Ürün'ü duyarlılığından dolayı tebrik eden Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ürün'ün büyük bir özveri ile arabasını temizlerken çekilen videosunun sosyal medyada paylaşılması ile gündeme geldiğini söyledi.

İşinin hakkını vererek çalışmasının kendilerini duygulandırdığını belirten Geylani, şöyle konuştu:

"Ecvet Bey kardeşimiz bizim temizlik hizmetlerinde çalışan diğer arkadaşlarımızın bir temsili ve örneği. Bütün arkadaşlarımız da Ecvet kardeşimiz gibi işine bağlı ve özverili bir şekilde çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinde başlayıp şehrimizin bütün sokaklarını temizleyen, süpüren daha rahat ve kaliteli bir yaşamın sağlanması için çalışan emekçi kardeşlerimizden biri. Bir işi severek yapmak, ona ayrı bir değer katmak herkese nasip olmuyor. Kendisine ve bütün birim arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim."

Kentteki çalışmalara da değinen Geylani, şehrin alt ve üst yapısını yenilediklerini dile getirdi.

Ürün de Geylani'ye teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Evliyim ve 5 çocuğum var. Çocuklarım öğrenci, onlar için çalışıyorum. Elimden geldiğince işimi yapmaya çalışıyorum. Her sabah işe başlamadan önce arabamı yıkıyorum ve dezenfekte ediyorum, ondan sonra işime başlıyorum ve öğleden sonra yine arabamı yıkayıp dezenfekte diyorum. Mesai bitiminde bir daha arabamı yıkayıp dezenfekte ettikten sonra depoya bırakıp eve gidiyorum. Vatandaşlar sosyal medyada çıkan görüntülerden sonra bana teşekkür ettiler."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli
Dünya

Mısır sokaklarında Sisi'ye öfke seli

Darbeci Abdulfettah es-Sisi'ye karşı Mısır sokaklarındaki protestolar büyüyor.
İBB'den bir zam daha
Siyaset

İBB'den bir zam daha

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son ol..
Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak
Gündem

Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak

Koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen ek tedbirler gereği evde tedavi edilecek virüs bulaşmış hastalara kırmızı bileklik takılacak, t..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı