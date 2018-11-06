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Coni tezgahı! Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için konulan ödül PYD'yi legalleştirme oyunu

Terör devleti ABD, PKK'lı teröristbaşları Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu. Gazeteci Yazar Serdar Arseven ise ABD'nin bu hamlesini terör örgütü PYD'yi legalleştirme oyunu olarak değerlendirdi.

06 Kasım 2018 Salı 20:16
Coni tezgahı! Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için konulan ödül PYD'yi legalleştirme oyunu

 yeniakit.com.tr 

Terör devleti ABD, terör örgütü PKK'nın üç üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu. ABD 'adalet için ödül programı' adı altında teröristbaşları Karayılan">Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

Bu kararın Türkiye'nin gözünü boyama adımı olaraka değerlendiren Gazeteci Yazar Serdar Arseven, terörün hamisi olan ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi legalleştirme oyunu olarak değerlendirdi.

Arseven "Coni Tezgahı! PYD teröristleri ile devriye, PKK teröristlerinin başına para ödülü. ABD, Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başına ödül koyduğunu açıkladı. PKK "out", PYD "in"... PYD'ye legalleştirme oyunu." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 20:16
  1. Terör devleti ABD
  2. terör örgütü PKK
  3. terör örgütü PYD
  4. adalet için ödül programı
  5. Cemil Bayık
  6. Duran Kalkan

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