Coni tezgahı! Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için konulan ödül PYD'yi legalleştirme oyunu

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Terör devleti ABD, terör örgütü PKK'nın üç üst düzey yöneticisinin başına ödül koydu. ABD 'adalet için ödül programı' adı altında teröristbaşları Karayılan">Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu.

Bu kararın Türkiye'nin gözünü boyama adımı olaraka değerlendiren Gazeteci Yazar Serdar Arseven, terörün hamisi olan ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi legalleştirme oyunu olarak değerlendirdi.

Arseven "Coni Tezgahı! PYD teröristleri ile devriye, PKK teröristlerinin başına para ödülü. ABD, Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın başına ödül koyduğunu açıkladı. PKK "out", PYD "in"... PYD'ye legalleştirme oyunu." değerlendirmesinde bulundu.