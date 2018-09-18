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Comolli'nin ilk hedefi genç futbolcunun bonservisini almak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda kalacak ve takımdan gidecek isimleri belirlemek için yoğun bir çalışma içine girerken, Konyaspor maçındaki performansıyla göz dolduran Benzia'nın bonservisini alma işini de üst sıraya yerleştirdi.

18 Eylül 2018 Salı 11:28
Comolli'nin ilk hedefi genç futbolcunun bonservisini almak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin gündemi Yassine Benzia'nın Konya maçındaki performansıyla değişti. Comolli, 7.4 milyon Euro ile satış opsiyonunu elinde tutsa da Fransız futbol adamı opsiyon hakkını devre arasında kullanıp fiyatı biraz düşürmeyi hedefliyor. Bunu başaramazsa opsiyon hakkı sezon sonunda kullanılacak.

BENZİA LİSTENİN İLK SIRASINDA

Benzia'nın daha ilk maçında ortaya koyduğu performans herkesi mutlu ederken bir başka satış opsiyonu ile birlikte kiralanan oyuncu olan Ayew'in işi ise zor görünüyor. Çünkü Ayew'in opsiyon fiyatı 12 milyon Euro.

G.AMERİKA İLE AVRUPA TARANACAK

Ancak Ayew için de sezon sonunda pozarlık söz konusu olabilir. Comolli, bunların şanında Güney Amerika ve Avrupa liglerinde scout araştırmalarını genişletmek istiyor. Listedeki 100 futbolcu sayısı daha da artabilir.

DEVRE ARASI 2 NOKTA ATIŞ VAR!

Comolli, altyapıdan daha fazla oyuncu çıkması için de bir takım çalışmalar yapıyor. Fransız teknik adam, birkaç hafta içinde ise ara transfer döneminde yapılması planlanan 2 nokta atışa odaklanacak.

(TAKVİM)

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:28
  1. Konya
  2. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli
  3. Yassine Benzia
  4. Ayew

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