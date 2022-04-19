Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Çölyak hastaları ne yemez?

Çölyak nedir kısaca?

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar.

"Glutensiz hayata mahkum kalmayın" diyen Dr. İbrahim Yılmaz, çölyak hastalığı hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, "Besin kaynaklı bir ince bağırsak alerjisi olan Çölyak, ömür boyu diyet gerektiren bir hastalık olarak bilinir. Hastalığa buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir proteinin ince bağırsakta parçalanamaması neden olmaktadır. Bunun sonucunda ishal, karın ağrısı, gaz-şişkinlik, kansızlık, fiziksel gelişim geriliği gibi ciddi sağlık problemlerinin oluştuğu görülür" derken, "Çölyak, hem sindirim hem de immün sistemin düzensizliğinden kaynaklanan bağırsağın inflatuar (iltihabi) hastalığıdır. Çölyak hastalarının kanlarında glutene karşı ve bu iltihap süreciyle bağlantılı olarak bağırsağın bazı ögelerine karşı oluşmuş belli antikorların (Anti-Gliadin, Anti-Endomisyum, Anti-Transglutaminaz) normalden yüksek miktarlarda bulunması da bunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca yapılan endoskopi ve biyopsilerde villusların kaybı ve lenfositlerin artışı tanıyı destekler. Tanı konulduktan sonraki aşamada uyulması gereken tek tedavi yöntemi ise hastanın gluten içermeyen besinlerle beslenmesidir.

Gluten içeren gıdalardan ömür boyu uzak durmak gerekli midir?

Hayır, Çözüm ömür boyu diyet değil. Bütün iltihabi barsak hastalıklarında diyetsiz tedavi yapılabilmektedir. Crohn-ülseratif kolit gibi veya neden kolesterol yüksekliklerinde veya diyabet şeker hastalarında hem diyet hem ilaç veriliyor da Çölyak hastalarında sadece diyet veriliyor? Çölyak'ta hem mide bağırsağın sindirim faaliyetleri düzenlenerek hem de immün sistemin bağırsakta glutene karşı verdiği aşırı duyarlılık reaksiyonunu kullanacağınız bitkisel tedavilerle ortadan kaldırmak kesin çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çölyak hastaları ne yemez?

Glutensiz diyet; buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren tüm gıdalardan (hububat, makarna ve birçok işlenmiş gıda) tüketmemek anlamına gelir. Mısır, patates, pirinç, soya unu zararsızdır. Et, meyveler ve sebzeler gluten içermez. Glutensiz diyet, çölyak hastalığı tedavisinin temel taşıdır.

Çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?

Yetişkinlerde görülen belirtiler şunlardır:

Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik.

Yaşa göre kilo azlığı

Kas zayıflığı

Kansızlık.

Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması

İshal.

Çocuklarda Çölyak hastalığının belirtileri nelerdir?

2 Yaş Altı Çocuklarda. Kusma. Kronik ishal. Karında şişlik. Gelişme geriliği. İştahsızlık.

2 Yaş Üstü Çocuklarda. Birkaç haftadır geçmeyen ishal. Akranlarından daha kısa ve zayıf olma. Gelişimin yavaşlaması Kronik kabızlık ve kusma. Kilo kaybı Sinirlilik. Ergenlikte gecikme.