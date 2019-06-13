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Çölleşme sorunu başkentte masaya yatırılacak

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü kapsamında 17-19 Haziran tarihlerinde Ankara'da fotoğraf yarışması, panel, Uluslararası Toprak Kongresi gibi pek çok etkinlik düzenlenecek - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Merasimlere yaklaşık 20 ülkenin bakanı ve üst düzey bürokratları ile uluslararası ajanslardan 16 medya mensubu, 20 ülkeden 50 civarı uzman ve Uluslararası Toprak Kongresi'ne de 58 yabancı araştırmacı katılacak" - "Etkinliklerde farklı konuların yanı sıra ana çerçeve çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadele ve toplumun değişik kesimlerinde görülen etkileri ile neler yapılabileceği konuları gündeme gelecek"

13 Haziran 2019 Perşembe 11:00
Çölleşme sorunu başkentte masaya yatırılacak

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17-19 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü etkinliklerine ilişkin, "Merasimlere yaklaşık 20 ülkenin bakanı ve üst düzey bürokratları ile uluslararası ajanslardan 16 medya mensubu, 20 ülkeden 50 civarı uzman katılacak. Uluslararası Toprak Kongresi'nde de 58 yabancı araştırmacı yer alacak." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliklerin farklı ülkelerden bakanlar, üst düzey bürokratlar ile yerli ve yabancı konukların katılımıyla yapılacağını dile getiren Pakdemirli, organizasyonlara yaklaşık 20 ülkenin bakanı ve üst düzey bürokratları ile uluslararası ajanslardan 16 medya mensubu, 50 civarında uzmanın katılacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, bu kapsamda düzenlenecek Uluslararası Toprak Kongresi'nde de 58 yabancı araştırmacının yer alacağını bildirdi.

Etkinliklere Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'ne (UNCCD) akredite 15 ulusal sivil toplum kuruluşunun da katılacağını anlatan Pakdemirli, pazartesi günü gerçekleştirilecek açılış törenine yaklaşık 2 bin kişinin katılımını beklediklerini söyledi.

Pakdemirli, ATO Congresium Kongre Merkezi Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun açılışında, Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini ifade etti.

Bakanlar düzeyinde yapılacak bir toplantıya katılacağını belirten Pakdemirli, toplantının ana gündeminin "arazi tahribatının dengelenmesini ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının temeli haline getirmek" olduğunu anlattı.

Pakdemirli, etkinlikler kapsamında 19. Uluslararası Toprak Kongresi'nin de yapılacağını belirterek, 6 farklı salondaki eş zamanlı oturumlarla 1,5 gün sürecek kongrede, 180'i sözlü, 25'i poster olmak üzere toplam 205 bildiri sunulacağını söyledi.

- "Çölleşmeyle mücadele eğitimi de verilecek"

Bakan Pakdemirli, program kapsamında Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 25. yılı nedeniyle özel bir panelin düzenleneceğini, ayrıca Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi'nin verileceğini bildirdi.

17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak eğitime, 19 ülkeden 50 uzmanın katılacağını belirten Pakdemirli, etkinliğin 19-23 Haziran tarihlerinde Konya ve Mersin'de oturumlar ve teknik gezilerle devam edeceğini söyledi.

Program çerçevesinde Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının da içinde bulunduğu 4 farklı yan etkinlik düzenleneceğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, TEMA ve ÇEM iş birliğinde Çocuklar Forumu, Türkiye Toprak Bilimi Derneği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Gençlik Forumu, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Eğitim ve Yayın Dairesi başkanlığı iş birliğinde Kadınlar Forumu ve TEMA'nın organize edeceği sivil toplum kuruluşları forumu yapılacak."

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve UNCCD Sözleşmesi'ne akredite sivil toplum kuruluşlarının kongre merkezinde çalışmalarını tanıtacağı stantların da bulunacağına işaret ederek, etkinlikler kapsamındaki Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nı kazananların ödüllendirileceği ve seçilmiş eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisinin de açılacağını söyledi.

Program boyunca düzenlenecek paneller, sunumlar ve teknik gezilerle çölleşmeyle ilgili her konunun ele alınacağını anlatan Pakdemirli, şöyle dedi:

"Etkinliklerde farklı konuların yanı sıra ana çerçeve çölleşme ve arazi tahribatıyla mücadele ve toplumun değişik kesimlerinde görülen etkileri ile neler yapılabileceği konuları gündeme gelecek. Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 25. yılı dolayısıyla küresel ve yerel bazda geçmişe dönük yapılan çalışmalar, bu çalışmalar sonucunda gelinen aşamaların neler olduğu ve gelecek yıllar için neler yapılabileceğine dair bir projeksiyon oluşturulacak."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:00
  1. Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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