0553 313 94 23

Coldwell'den gayrimenkul alım, satım ve kiralamada ilk

Coldwell Banker Türkiye'nin başlattığı yeni hizmet kapsamında, müşteriler, gayrimenkul alım, satım veya kiralamasında hizmet bedelini kredi kartı ile anında taksitle ödeyebilecek

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
Coldwell'den gayrimenkul alım, satım ve kiralamada ilk

İSTANBUL (AA) - Coldwell Banker Türkiye'nin başlattığı yeni hizmet kapsamında, müşteriler, gayrimenkul alım, satım veya kiralamasında hizmet bedelini kredi kartı ile anında taksitle ödeyebilecek

Coldwell Banker Türkiye'nin açıklamasına göre, önceliklendirdiği müşteri hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen şirket, müşterilerinin işlem sürelerini kısaltmak için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı.

Alım, satım veya kiralama işlemlerinde kredi kartıyla hizmet bedeli ödeme dönemini 120'ye yakın ofisinde Türkiye'de bir ilk olarak başlatan Coldwell Banker Türkiye, bu sayede işlem süresini 20 saniyeye çekti. Müşteri gayrimenkul alım satım işleminin hizmet bedelini ofiste barkod okutarak ve isterse taksitte yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Müşterilerimize durmadan kolaylıklar ve çözümler sunmaya devam etmeliyiz, ediyoruz. İşlem süremizi 20 saniyelere indirdik. Bütün ofislerimizde eş zamanlı uygulamaya geçtik ve sektörde ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılmış oldu, kredi kartı ile sanal ödeme kolaylığı pratikliğini devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:17
  1. Coldwell Banker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklara çok fazla oyuncak almak onların gelişimi için zararlı mıdır?
    1. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
    2. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
    3. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
    4. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
    5. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
    6. (Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü..
    7. Afrin’de patlama: 5 ölü
    8. Iris Annabel Goldsmith kimdir?..
    9. Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    10. Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine..
    11. Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü
    12. Yenidoğan Camii yenilendi
    13. Obezite Merkezi Adanalıları..
    14. AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul..
    15. Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla..
    16. İzmir dünya sahnesinde
    17. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    18. Afrin'de patlama! Ölüler var
    19. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    20. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    21. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    22. Türk kirazı Çin seddini aştı
    23. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    24. "Ya AB gerekli adımları atmalı ya da..
    25. Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu
    26. İşte arananlar listesinde etkisiz hale..
    27. Smartwings uçağı Budapeşte’de acil..
    28. Bolu’da kaçak sigara, içki ve..
    29. Salihli eylül ayında doğalgaz..
    30. Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı!..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!