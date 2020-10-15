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Teknoloji Çölde çığır açıcı keşif
Teknoloji

Çölde çığır açıcı keşif

Araştırmacılar, kuru bölgelerde bile havadan içilebilir su elde etmek için güneş enerjisini kullanan çığır açıcı bir sistem oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:14:00 -
Çölde çığır açıcı keşif

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, cihazın, nemi bir toplama tabakasında yoğunlaştırmadan önce, onu havadan ayırmak için güneş enerjisini nasıl kullandığını gösterdi.

Ekip sistemin, suya ve elektriğe erişimin sınırlı olduğu ücra bölgelerde pratik bir su kaynağı olabileceğini ifade etti.

Aynı ekip birkaç yıl önce de benzer bir cihaz oluşturmuştu ancak bazı önemli kusurları vardı.

MIT Makine Mühendisliği Bölümü başkanı Profesör Evelyn Wang, önceki sistemin gerçek dünyada geniş çapta kullanım için pratik olmadığını çünkü özel malzemelere gerek duyduğunu ve yeterince yüksek miktarda su üretmediğini belirtti.

Sistem, havayla cihaz arasındaki sıcaklık farkından yararlanarak emici bir maddenin yüzeyindeki sıvıyı biriktirmesini sağlayarak çalışıyor.

Araştırmacılar, kolayca bulunabilen materyalleri kullanarak ve verimliliği büyük ölçüde artırarak "yaygınlaşma ihtimali olan bir ürün" üretti.

Cihaz, genellikle sadece bağıl nemin yüzde 100 olduğu birkaç kıyı çölünde çalışan diğer sis ve çiy toplama sistemlerinin sınırlarını aşıyor.

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