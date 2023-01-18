Çölaşan'dan büyük edepsizlik! Sen git rakını iç Emin

Türkiye ve Türk milleti adına hiçbir olumlu gelişmeyi takdir edemeyen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, şimdi de MHP ve Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye verdiği desteği diline doladı.

Bahçeli ve liderliğini yaptığı camiayı açıkça tahkir eden Çölaşan, sinir uçlarıyla oynadığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, milyonlarca insanımız Türkiye'de ilk kez yaşanmakta olan bir siyasi gerçeğe tanık oluyor.

Çok ilginç bir olay…

Böylesi daha önce görülmemişti.

Devlet Bey ve partisinin, Tayyipgiller partisine yıllardan beri vermekte olduğu koşulsuz destek.

İş çok ilginç boyutlara sürüklendi.

Kendi partilileri de dahil bu konuda ne olduğunu, ne olacağını bilen yok, anlayan yok.

(...)

Türkiye'de bilinen bir gerçek vardır…

MHP'nin tabanını Türk milliyetçisi Ülkücüler oluşturur.

Gözlemlerimi soracak olursanız şöyle derim:

Bunların çoğu yurtsever ve iyi niyetli insanlardır.

Yine bunların çoğu orta direk ve altındaki vatandaşlarımızdır.

Bu tabanın çoğunluğu AKP iktidarına karşıdır.

Karşıdır ama öte yanda da parti disiplini vardır ve bu yüzden ses çıkarmaları, partiyi ve özellikle de genel başkanı (kapalı kapılar ardındaki gizli fısıldaşmalar dışında) eleştirmeleri asla söz konusu değildir.

(...) MHP'nin AKP'ye vermekte olduğu bu kayıtsız şartsız desteğin nedeni acaba nedir?

Bunun yanıtı bilinmiyor.

Bu parti önümüzdeki aylarda kendi adına seçime girecek. Öyle varsayıyoruz!

Peki seçim sürecinde halka ne diyecek?

İktidar partisini eleştirse olmaz, kendisiyle çelişkiye düşer.

Övgüler düzse hiç olmaz…

O takdirde MHP'ye oy verecek insanların kafasında ciddi kuşkular ortaya çıkar.

Adama sorarlar “Aslı varken taklidine niçin oy verelim” diye…

Bence Devlet Bey bu soruya hiçbir zaman yanıt veremeyecek ve bu gibi soruların ağırlığı altında partisiyle birlikte zor duruma düşecektir…

Ve seçim sonuçları geldiğinde belki de hepimizin bildiği bir türküyü söylemeye başlayacaktır!

Kendim ettim kendim buldum…"