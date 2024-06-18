Cola cola şirketleri Rusya'dan çekilemedi! Rus üst düzey Devlet Duması: Ticari markalar iptal edilsin teklifi sundu!

Ukrayna savaşının ardından Rusya'yı terk edeceğini açıklayan pek çok şirket karar verilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Rusya'da varlığını sürdürüyor.

Şirketlerden en dikkat çekenleri ise kola markaları. Rusya'daki ortaklarından ürünlerini çekmelerini isteyen Coca-Cola'nın ürünleri hâlâ ülkenin dört bir yanındaki süpermarketlerde ve restoranlarda bulunabiliyor.

Benzer şekilde, Diğer birçok büyük şirket de Rusya'da kalmaya devam ediyor ve çeşitli stratejilerle faaliyetlerini sürdürüyor.

Devlet Duması Milletvekili Sultan Hamzaev, Rusya’dan ayrılan şirketlerin ticari markalarının iptal edilmesi ve ardından bu markaların Rusya’da 20 yıl boyunca tescil edilmesinin yasaklanması konusunu değerlendirmeyi önerdi.

Sultan Hamzaev, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda yabancı markaların Rusya pazarına hukuki olarak geri dönmelerine doğrudan bir yasak getiren herhangi bir düzenleme yok. Rusya’dan ayrılan şirketlerin ticari markalarının iptal edilmesi ve ardından bu markaların Rusya’da 20 yıl boyunca tescil edilmesinin yasaklanması konusunu değerlendirmeyi öneriyorum.” dedi.

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gazetemru'nun aktardığı haberde: Hamzaev, şu anda Batılı şirketlerin geri dönme niyetlerini değerlendirmenin son derece önemli olduğunu düşündüğünü belirterek, bu şirketlerin ürünlerinin Rus toplumuna potansiyel zararının ölçülüp ölçülemeyeceğini sorguladı. Hamzaev, “Coca-Cola ve Starbucks ile başlamayı öneriyorum. Geçtiğimiz günlerde Amerikan şirketi Coca-Cola’nın Rusya’ya geri dönmeye karar verdiği ve ticari markalarını yeniden tescil ettirmeye başladığı bilgisi geldi. Ancak, şirketin ürünlerini Rusya pazarında satmak için acele etmediği görülüyor.” dedi.

Hamzaev, siyasi nedenlerle “gürültülü” bir şekilde Rusya’dan ayrılan bazı şirketlerin, “sessizce” hukuki olarak geri dönmeye çalıştıklarına dair birçok vatandaşın kendisine başvuruda bulunduğunu ifade etti. Hamzaev, “Çeşitli araştırmalara göre, Rusların çoğu kendi üretimlerinin gelişimini destekliyor ve Batılı markaların geri dönmesini beklemiyor. Yerli ürünlerin artık yabancı ürünlerden geri kalmadığını düşünüyorlar.” diyerek sözlerini tamamladı.