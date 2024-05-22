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Yaşam Çöl tozu İzmir'in üzerine kabus gibi çöktü
Yaşam

Çöl tozu İzmir'in üzerine kabus gibi çöktü

Yeniakit Publisher
2024-05-22 13:12:00 -
Çöl tozu İzmir'in üzerine kabus gibi çöktü

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, İzmir'in üzerine adeta sis gibi çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgelerinde Afrika üzerinden gelen toz taşınımının etkili olabileceği uyarısını yapmıştı. Son bir aydır ara ara etkili olan çöl tozu, yine İzmir’e kabus gibi çöktü. Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren güneşin doğuşu bile görünmezken, havanın rengi griye döndü. Kentin iki yakasının zor görünmesine sebebiyet veren çöl tozu, öğle saatlerine doğru gözle görülür derecede arttı.

Öte yandan, çöl tozu ve hafif yağmurun etkisiyle araçlar da çamura bulandı. Binlerce aracın tozun etkisiyle kirlendiği gözlendi. Konuyla ilgili uzmanlar ise çöl tozunun sağlığa ciddi zararları olduğu konusunda vatandaşları uyarıyor.

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