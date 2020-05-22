  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?

Sahte Atatürkçüler

Son dakika altın fiyatları! 22 Mayıs'ta altın ne kadar oldu?
için kalan
Aktüel

Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla serinledi

Geçtiğimiz günlerde 38 dereceye kadar çıkan çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağan yağmurla serinledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:58:48 -
Çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağmurla serinledi

Geçtiğimiz günlerde 38 dereceye kadar çıkan çöl sıcaklarının ardından Bursalılar yağan yağmurla serinledi.


Tüm Türkiye’yi olduğu gibi Bursa’yı da etkisi altına alan ve vatandaşları bunaltan çöl sıcaklarının ardından bugün yağmurla güne uyanan Bursalılar adeta kışı yaşadı. Bir haftadır etkisini azaltarak olsa devam eden sıcak hava dalgası yerini yağmura bıraktı. Sıcak havadan bir anda kış soğuğunu yaşayan Bursalılar bu duruma hazırlıksız yakalandı. Hava durumunu takip edenler montlarını giyip şemsiyelerini yanına alırken, hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmamak için kendini metro ve otobüs duraklarına attı. Bursa’da hava sıcaklığı yağan yağmurun ardından 12 derece olarak ölçüldü.


Yağmura hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Bursalılar, "Geçtiğimiz günlerde sıcaktan bunalıyorduk. Bugün ise yağan yağmurun ardından soğuktan üşüyoruz. Hava birden soğudu yazdan kışa döndük" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı