Çoklu baro düzenlemesini protesto eden avukatlara M. Kemal silüeti bile destek olmadı
Baroların demokratikleşmesine karşı çıkan bir grup avukat, "çoklu baro"ya ilişkin basın açıklamasını M. Kemal silüetinin göründüğü seyir alanında yaptı.
Baroların demokratikleşmesine karşı çıkan Ardahan Barosuna kayıtlı bir grup avukat, "çoklu baro"ya ilişkin basın açıklamasını M. Kemal silüetinin göründüğü seyir alanında yaptı.
Silüetin izlendiği seyir alanında oturarak basın açıklamasına destek veren avukatlar, havanın bulutlu olması nedeniyle M. Kemal silüetini kısa süreliğine görebildi.
Ortaya çıkan görüntü, "Demokratikleşmeye karşı çıkan avukatlara M. Kemal silüeti bile destek olmadı" yorumlarına neden oldu.