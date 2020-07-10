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Gündem

Çoklu baro düzenlemesini protesto eden avukatlara M. Kemal silüeti bile destek olmadı

Baroların demokratikleşmesine karşı çıkan bir grup avukat, "çoklu baro"ya ilişkin basın açıklamasını M. Kemal silüetinin göründüğü seyir alanında yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 22:28:00 -
Çoklu baro düzenlemesini protesto eden avukatlara M. Kemal silüeti bile destek olmadı

Baroların demokratikleşmesine karşı çıkan Ardahan Barosuna kayıtlı bir grup avukat, "çoklu baro"ya ilişkin basın açıklamasını M. Kemal silüetinin göründüğü seyir alanında yaptı.

Silüetin izlendiği seyir alanında oturarak basın açıklamasına destek veren avukatlar, havanın bulutlu olması nedeniyle M. Kemal silüetini kısa süreliğine görebildi.

Ortaya çıkan görüntü, "Demokratikleşmeye karşı çıkan avukatlara M. Kemal silüeti bile destek olmadı" yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

Putsavar

reise tek adam diyen tek partici tek barocu azgin azinlik
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abdrhman

atatürk bile kaçtı bu psikopatlardan. hava kapandı güneş kayboldu atatürk yok oldu. hala yanlış yolda olduklarını anlayamıyor bunlar. bunlar nasıl yüksek okul okuyup avukat olmuşlar hayret
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