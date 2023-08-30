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Yerel Çöken tavanın altında kalan üçüz bebekler yaralandı!
Yerel

Çöken tavanın altında kalan üçüz bebekler yaralandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-30 17:51:00 -
Çöken tavanın altında kalan üçüz bebekler yaralandı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde döküntü bir evin tavanının çökmesi sonucu üçüz bebekler enkazın altında kalarak yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde döküntü bir evin tavanının çökmesi sonucu üçüz bebekler enkazın altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece vakti bir anda bir evin tavanı çöktü. Tavanın çökmesi sonucu evde bulunan üçüz bebekler enkazın altında kaldı.

Meydana gelen olayda bebeklerden biri ağır yaralanırken, diğer ikisi hafif yaralandı.

Ağır yaralanan bebek, yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İLKHA)
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