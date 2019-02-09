Çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi
İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın yanında bulunan binada kayma tespit edildi. Olay sonrası çalışmalar durduruldu.09 Şubat 2019 Cumartesi 01:31
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi.
Bunun üzerine enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Alanın boşaltılması için anons da yapıldı. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayma tehlikesi olan binanın çevresinde, görevlilerle incelemeler yaptı.
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