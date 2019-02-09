0553 313 94 23

Çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın yanında bulunan binada kayma tespit edildi. Olay sonrası çalışmalar durduruldu.

09 Şubat 2019 Cumartesi 01:31
Çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kartal'da çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edildi.

Bunun üzerine enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Alanın boşaltılması için anons da yapıldı. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayma tehlikesi olan binanın  çevresinde, görevlilerle incelemeler yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 01:31
  1. Süleyman Soylu
  2. Çöken bina
  3. Kartal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da çöken bina
    1. Kartal'da çöken bina
    2. Fransa Ulusal Meclis Başkanının evine..
    3. ABD'nin Suriye'den çekilme tarihini..
    4. ABD, 20 Temmuz'a kadar Afganistan'da..
    5. "Bugün Arakanlı Müslümanlara..
    6. Ahıskalı Türklerinin 74 yıldır hak..
    7. Çöken binanın yanındaki binada kayma..
    8. Aden Körfezi Tezkeresi Resmi Gazete'de
    9. Sözleşmeli Yabancı Uzman..
    10. İçişleri Bakanı Soylu, çöken binada..
    11. Beyaz Saray ile Senato arasında..
    12. Yunanistan'dan NATO onayı
    13. Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi..
    14. Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve..
    15. Eski Bakan beyin kanaması geçirdi
    16. Kartal'da çöken bina
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. İlk suçu değilmiş! Lise öğrencilerinin..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    20. Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2..
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"