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ÇOKAP Meclis Toplantısı Artvin’de yapıldı

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB) Olağanüstü Meclis Toplantısı Artvin’de yapıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:20
ÇOKAP Meclis Toplantısı Artvin’de yapıldı

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB) Olağanüstü Meclis Toplantısı Artvin’de yapıldı.


Atatepe’deki belediye sosyal tesislerinde ÇOKAB mensubu 18 belediye başkanı ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


ÇOKAB Başkanı Necmettin Taşçı’nın divan başkanlığında yapılan toplantıda belediyelerin mevcut sorunları ve bu sorunları ele alınarak çözün yolları konuşuldu.


Belediye başkanlarının tek tek söz olarak sorunlarını ve taleplerini dile getirdiği toplantının açılış konuşmasını yapan ÇOKAB Başkanı Taşçı, burada bulunan 18 belediyenin tek bir tek bir belediye olduğunu kaydetti.


Taşçı, belediyelerin öncül sorunlarının biran önce çözüme kavuşturulması için birlik olarak el birliği ile hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.


ÇOKAB’ın Bakanlar Kurulu karalıyla yıllar önce kurulmuş bir birlik olduğunu kaydeden Taşçı, Oltu bölgesinde 271 dönümlük arazide yapılması planlanan katı atık dönüşüm tesisinin bugüne kadar yapılamadığını değişik nedenlerden dolayı yapılamadığını belirterek bunun biran önce hata geçirilmesi için gerektiğini söyledi.


Birliğin ve toplantının amacının geçmişi eleştirmek olmadığını kaydeden Taşçı, "Bugünümüzü ve geleceğimizi konuşmak için buradayız. Toplantı ve birliğimizin asıl amacı dayanışma, kaynaşma, paylaşma ve yardımlaşmadır. Birlik olarak bunları aktif hale getirerek 18 belediyenin çatısı altında bir birimize yardımcı olmak istiyoruz" dedi.


Bu toplantıda her belediyenin öncelikli sorunlarını belirleyip bu sorunların çözülmesi için 9-11 Eylül tarihlerinde Ankara’da bakanlara ve siyasi parti temsilcileriyle görüşeceklerini kaydeden Taşçı, “Hangi belediyenin ne sorunu varsa doğrudan muhataplarıyla ve siyasilerle Ankara’da çözeceğiz. Biz 18 belediye olarak bir belediye olarak hareket edeceğiz, etmeliyiz" diye konuştu.


Açılış konuşmasının ardından belediye başkanları tek tek söz alarak projelerini,sorunlarını bu sorunların çözümü için taleplerini dile getirdi.


Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan,ÇOKAB üyesi belediye başkan ve vekilleri ile meclis üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:20
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