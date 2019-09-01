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ÇOKAB Meclis Toplantısı Artvin’de yapıldı

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği’nin yıllık meclis toplantısı Artvin’de gerçekleşti.

01 Eylül 2019 Pazar 10:09
ÇOKAB Meclis Toplantısı Artvin’de yapıldı

Çoruh Havzası Kalkınma Birliği’nin yıllık meclis toplantısı Artvin’de gerçekleşti.


ÇOKAB’ın Bakanlar Kurulu karalıyla 2007 yılındakurulmuş bir birlik olduğunu kaydeden Oltu Belediyesi Başkanı ve Çoruh Havzası Kalkınma Birliği Başkanı NecmettinTaşçı, Oltu bölgesinde 271 dönümlük arazide yapılması planlanan katı atık dönüşüm tesisinin bugüne kadar yapılamadığını değişik nedenlerden dolayı yapılamadığını belirterek bunun biran önce hata geçirilmesi için gerektiğini söyledi.


Birliğin ve toplantının amacının geçmişi eleştirmek olmadığını kaydeden Taşçı, "Bugünümüzü ve geleceğimizi konuşmak için buradayız. Toplantı ve birliğimizin asıl amacı dayanışma, kaynaşma, paylaşma ve yardımlaşmadır. Birlik olarak bunları aktif hale getirerek 18 belediyenin çatısı altında bir birimize yardımcı olmak istiyoruz" dedi.


Bu toplantıda her belediyenin öncelikli sorunlarını belirleyip bu sorunların çözülmesi için 9-11 Eylül tarihlerinde Ankara’da bakanlara ve siyasi parti temsilcileriyle görüşeceklerini kaydeden Taşçı, “Hangi belediyenin ne sorunu varsa doğrudan muhataplarıyla ve siyasilerle Ankara’da çözeceğiz. Biz 18 belediye olarak bir belediye olarak hareket edeceğiz, etmeliyiz" diye konuştu.


Açılış konuşmasının ardından belediye başkanları tek tek söz alarak projelerini, sorunlarını bu sorunların çözümü için taleplerini dile getirdi.


Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in ev sahipliği yaptığı toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇOKAB üyesi belediye başkan ve vekilleri ile meclis üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:09
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