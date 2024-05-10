Çok zararlı: İnek sütü içen çocuklarda bunlar oluyor! Uzman öyle şeyler söyledi ki... Kafaları karıştırdı

Yıllardır hem çocukluk hem de erişkinlik döneminde gözde bir besin kaynağı olarak görülen süt gerçekten gerçekten masum mu? Son zamanların popüler sorusu olan, "İnek sütü yararlı mı, yoksa zararlı mı?" sorusuna gelin birlikte açıklık getirelim.

Çocuklarımıza boyu uzasın, kemikleri gelişsin, vitamin alsın diye verdiğimiz inet sütü hakkında sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor. Hemen hemen her açıklamalar inek sütünün içeriği hakkında aynı bilgileri verirken, doktor Esra Özdoğru yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

İNEK SÜTÜ ZARARLI MI?

İnekler sağılırken gebedir. Bu yüzden de sütün içeriğinde yüksek şekilde östrojen, prolaktin, progesteron ve büyüme hormanları vardır. Hatta daha çok süt versin diye horman iğneleri yapılmaktardır. Bu da insanlar üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir. Bu sebeple son zamanlarda uzmanlar, inek sütüne karşı uyarılarda bulunuyor.

İnek sütü içeriğindeki yoğun protein ve mineral yükü nedeniyle böbrekleri yoruyor. Aynı zamanda demir eksikliğine bağlı anemiye yol açıyor. Yüksek oranda alerjik bir besin olmasından dolayı alerji doktorları tarafından da önerilmemektedir. Süt tüketimi hakkında yapılan bazı araştırmalar sütün kemik sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir.

"İNEK SÜTÜ ÇOCUKLARI YAVAŞLATIR"

Son olarak inek sütü hakkında çarpıcı bir açıklama da doktor Esra Özdoğru'dan geldi.

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Özdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnek hantal bir hayvandır. Doğası gereği kendi sütünde de uyuşturan hantallaştıran, yavaşlatan hormanlar bulunur. Kendi çocuğunu bu şekilde zapteder. Peki biz bu sütü çocuğumuza içirince ne oluyor aynı etkileri onlarda da görmeye başlıyoruz." dedi.

Benim tavsiyem keçi sütüdür diyen Özdoğru, "keçinin yavrularına bakın çeviktir, hareketlidir, her yere tırmanır, aktiftir." dedi.