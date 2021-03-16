"Çok yüksek riskli" Samsun'da hareketlilik

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde en fazla Kovid-19 vakası 458,53 ile Samsun'da görüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, insanları kalabalık alanlara girmemeleri konusunda uyarıyor.