Çok yazık oldu.. 12 Dev Adam sonunu getiremedi!

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya geldi. Son ana kadar kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresi 77-77 tamamlanırken, uzatma periyotlarında kazanan 87-86'lık skorla Fransa oldu.

Bu sonuçla 12 Dev Adam turnuvaya son 16 turunda veda etmiş oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı. Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi.

SHANE LARKIN KADRODA YER ALMADI

A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı. Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

12 DEV ADAM'IN EUROBASKET 2022’DE ALDIĞI SONUÇLAR:





Türkiye 72–68 Karadağ

Bulgaristan 87–101 Türkiye

Türkiye 83–88 Gürcistan

Belçika 63 - 78 Türkiye

14.30 Türkiye 69-72 İspanya

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yer alan A Erkek Milli Takımımız, tarihinde 50. kez Fransa ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılarımız ile Fransa ilk kez 18 Mayıs 1949 tarihinde Mısır’da organize edilen Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı. Millilerimiz, müsabakadan 47-33 mağlup ayrıldı.



