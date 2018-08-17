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Çok yazık! Düşmanımızı tanımıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi üzerine yaşanan gerilimde adı sıklıkla duyulan, o dönem Başkan Erdoğan tarafından da anılan “Evangelistler” ; ABD’nin Türkiye’ye yönelik tek taraflı ve haksız yaptırımları sonucu yeniden gündeme geldi.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:16

Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi üzerine yaşanan gerilimde adı sıklıkla duyulan, o dönem Başkan Erdoğan tarafından da anılan “Evangelistler” ; ABD’nin Türkiye’ye yönelik tek taraflı ve haksız yaptırımları sonucu yeniden gündeme geldi.

ERDOĞAN YİNE ONLARI İŞARET ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları ve sonrasında artan Dolar kuru sebebi ile Evangelistleri yeniden işaret ederek şu açıklamayı yapmıştı:
"Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur. Burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyor. Bu oyunu Sayın Turmp'ın bozması gerekir."

AKİT SORUYOR: EVANGELİST NEDİR?

İşte yaşanan bu gelişmelerle birlikte Akit Soruyor ekibi İstanbullulara, yeniden gündeme gelen ‘Evangelistleri’ sordu
İslamın ve ülkemizin baş düşmanı Evangelistleri sorduğumuz hemen herkes verdikleri cevaplar ile ülke gündeminden ne kadar uzak olduklarını gösterdi.

ŞEYTANİ DÜŞÜNCE EVANJELİZMİN ÖZETİ

Evanjelizm, Amerika’daki Hristiyan toplumunun en tutucu ve radikal dinci kanadıdır. Aslında kapitalizmin gizli dini Evanjelizm'dir. Diğer ezoterik ve masonik yapılar bu şeytani dinin mezhepleri konumundadır.

Evanjelik inanca göre; Tanrı'nın Evanjelik Protestan Hıristiyanlar için olan uhrevi (cennetle ilgili) ve Yahudiler için de dünyevi (yeryüzüyle ilgili) olmak üzere iki planı vardır.
Öteki dinlere mensup insanlar ise Tanrı için önem taşımazlar. Tanrı'nın Yahudilerle ilgili planı gereği Yahudiler, vaat edilmiş topraklara dönüp Büyük İsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar.

Evanjelikler ise bu plana destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahİrette gerçekleşecektir. Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit(İncil)'ten oluşan Kitab-ı Mukaddes'e göre, İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için Yahudilerin, “Kenan Diyarı” olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:16
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