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Ekonomi Çok uluslu şirketler Türkiye’ye yöneliyor
Ekonomi

Çok uluslu şirketler Türkiye’ye yöneliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’ye yeni yatırımlar geldiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:47:00 -
Çok uluslu şirketler Türkiye’ye yöneliyor

Albayrak, “Çok uluslu şirketler, üretimlerini Asya’dan bölgemize yönlendirmeye başladı” dedi. Dev firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Albayrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde hızla ön sıralara ilerliyor. Yabancı yatırımcılar için de pek çok avantaj sağlıyor.

Türkiye, hem hızlı ekonomik büyümesi hem 20 yılda 3 katına çıkan milli geliri ve satın alma gücü hem de artan orta sınıfıyla büyük bir pazar.

Avantajlarımız çok

Ülkemizin tartışmasız en güçlü yanları; lojistik avantajı, üç kıtanın birleştiği noktada bulunması, genç nüfusu ve eğitimli iş gücüdür.

Yeni ekonomik modelimiz; üretimi, yatırımı, iş imkânını, rekabetçi kur ile ihracatı, pandemi öncesi seviyeye getirerek kendini gösterdi.

Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.

Benzersiz fırsatlar sunuyoruz

Ülkemiz; yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.

Bu kritik dönemde küresel şirketlerin de Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var.

Türkiye’nin gücünü, dinamizmini gören çok uluslu şirketler üretimlerini Asya’dan bölgemize yönlendirmeye başladı.

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