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Çok tehlikeli hamle! Türkiye üzerinden füze fırlatacaklar

Ukrayna, Kırım'nın yanından ve Türkiye'nin üzerinden geçen bir güzergahtan füze fırlatmayı düşünüyor.

26 Şubat 2019 Salı 21:42
Çok tehlikeli hamle! Türkiye üzerinden füze fırlatacaklar

Ukrayna'nın Kırım'nın yanından ve Türkiye'nin üzerinden geçen bir güzergahta 'Tsiklon-1M' tipi hafif sınıf füze taşıyıcılarını fırlatmak için Karadeniz kıyısındaki Herson bölgesinde bir uzay üssü inşa etmeyi planladığı belirtildi.

Ukraynalı tasarım bürosu Yujnoye'den (KB Yujnoye) yapılan açıklamaya göre Kiev yönetimi, Kırım'ın yanından ve Türkiye'nin üzerinden geçen bir güzergahta füze taşıyıcılar fırlatmak için çalışma yapıyor.

'Akdeniz'e düşecek'

Bunun için Karadeniz kıyısındaki Herson'a uzay üssü kurma planı olduğunu kaydeden KB Yujnoye, şu anda kuruluş çalışmaları yapıldığını ve Ukrayna topraklarına fırlatma kompleksi kurmanın teknik olarak mümkün olduğunun onaylandığını belirtti.

Açıklamada, füzenin ilk parçasının ve başlık kaplamasının Akdeniz'e düşeceği de kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 21:42
  1. Ukrayna

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji1 sa önce
    Hayal gücünüz çok geniş.

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