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Gündem Çok sayıda ilden gözlendi! Heyecan veren görüntü
Gündem

Çok sayıda ilden gözlendi! Heyecan veren görüntü

Türkiye semaları bu akşam saatler 22.57’yi gösterdiğinde atmosfere giren meteor ilginç görüntülere sahne oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 02:12:00 -

Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara’nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun’un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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