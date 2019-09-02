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Çok özel şampiyonlar

Trabzon’da yapılan ve 9 ülkeden 37 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası Şampiyonası (Parpali Cup) tamamlandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:27
Çok özel şampiyonlar

Trabzon’da yapılan ve 9 ülkeden 37 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası Şampiyonası (Parpali Cup) tamamlandı.


Beşirli Tenis Kompleksinde yapılan turnuvada kadınlarda Rus, erkeklerde Polonyalı sporcu şampiyon olurken, Quad kategorisinde zirvenin sahibi İsrailli tenisçi oldu. ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) ile TBESF (Bedensel Engelliler Federasyonu) organizasyonu ile, ITF-3 kategorisinde bugüne kadar Türkiye’de yapılan en önemli organizasyon olan Parpali Cup, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğinde düzenlenen turnuvaya Türkiye’nin yanı sıra Japonya, Rusya, Polonya, İngiltere, Yunanistan, İsrail, İran ve Irak’tan gelen sporcular katıldı. 4 gün süren şampiyonada dünya sıralamasında 17, 21, 22 ve 24. sıralarda yer alan önemli isimler de mücadele etti.



Kadınlarda Rus, erkeklerde Polonya


Arhavi Tenis Kulübü ile CİS Park Çevre Tasarım sponsorluğunda düzenlenen turnuvada kadınlarda Rusya’dan Victoria Lvova şampiyon olurken, Japon Shiori Funamizu gümüş madalya kazandı. Erkeklerin şampiyonu Polonya’dan geldi, Kamil Fabisıak altın madalya kazanırken, Japon Saida Satoshi ikinci oldu. Engel oranı fazla olan sporcuların mücadele ettiği Quad dalında ise İsrailli sporcular Shraga Weinberg ile Yosi Sadon ilk iki sırayı paylaştı. Çiftlerde şampiyon da K. Fabısıak-Y.Fucimoto ikilisi oldu. Başarılı sporculara madalyaları, düzenlenen bir törenle verildi.


Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bu sporcular mücadeleleri, hayata bağlılıkları ve yetenekleri ile çok büyük dersler vererek, gönüllere taht kurarak şampiyonayı tamamladı” dedi.


Ödül törenine Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ozan Sağlam, Asbaşkan Önder Yurdagül,Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Koordinatör Ali Büyüklüoğlu, sponsor Cihan Uzuner ve Kardeşlik Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi ile sporseverler hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:27
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