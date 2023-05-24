Çok konuşulan klip: Safın Belli Olsun!
14 Mayıs seçimlerinden önce besteci Uğur Işılak tarafından paylaşılan 'Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!' klibi yeniden gündeme geldi.
Işılak'ın klibi izleyenlerin gözünü doldururken, Cumhur İttifakı seçmeninin neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini anlatır nitelikteydi.
Şarkının sözleri;
Bir yol ayrımındayız
Safın belli olsun
Doğrunun yanındayız
Safın belli olsun
Meydanlara indiler
Küresel efendiler
Gereken cevabı ver
Safın belli olsun
Önce düşün, biraz dur
Arayan elbet bulur
Yiğit yiğitle olur
Safın belli olsun
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun
Duruşumuz budur de
Darbeciye kudur de
Emperyalizme dur de
Safın belli olsun
Kulak asma her şeye
Mevzu yok sen-ben diye
Söz konusu Türkiye
Safın belli olsun
90’ları özleme
Sızım sızım sızlama
Aynı filmi izleme
Safın belli olsun
Kimi gönlünü açar
Kimi ikilik saçar
Her kuş cinsiyle uçar
Safın belli olsun
Hizmet mi hezimet mi
Boş laf mı meziyet mi
F16 Hür Jet mi
Safın belli olsun
Batıl belli, Hak belli
Ne ararsan bak belli
Kara belli, ak belli
Safın belli olsun
Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun
Duysun dünya seslen de
Heybetin yok aslanda
Ay yıldıza yaslan da
Safın belli olsun