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Medya Çok konuşulan klip: Safın Belli Olsun!
Medya

Çok konuşulan klip: Safın Belli Olsun!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 03:02:00 -

14 Mayıs seçimlerinden önce besteci Uğur Işılak tarafından paylaşılan 'Safın Belli Olsun! Safım Türkiye!' klibi yeniden gündeme geldi.

 Işılak'ın klibi izleyenlerin gözünü doldururken, Cumhur İttifakı seçmeninin neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini anlatır nitelikteydi.

Şarkının sözleri;

Bir yol ayrımındayız
Safın belli olsun
Doğrunun yanındayız
Safın belli olsun

Meydanlara indiler
Küresel efendiler
Gereken cevabı ver
Safın belli olsun

Önce düşün, biraz dur
Arayan elbet bulur
Yiğit yiğitle olur
Safın belli olsun
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun

Duruşumuz budur de
Darbeciye kudur de
Emperyalizme dur de
Safın belli olsun

Kulak asma her şeye
Mevzu yok sen-ben diye
Söz konusu Türkiye
Safın belli olsun

90’ları özleme
Sızım sızım sızlama
Aynı filmi izleme
Safın belli olsun

Kimi gönlünü açar
Kimi ikilik saçar
Her kuş cinsiyle uçar
Safın belli olsun

Hizmet mi hezimet mi
Boş laf mı meziyet mi
F16 Hür Jet mi
Safın belli olsun

Batıl belli, Hak belli
Ne ararsan bak belli
Kara belli, ak belli
Safın belli olsun

Dağdan medet umanlar
Tanıyorsun kim bunlar
Yanmasın körpe canlar
Safın belli olsun

Duysun dünya seslen de
Heybetin yok aslanda
Ay yıldıza yaslan da
Safın belli olsun

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