Çok konuşulan klip: Safın Belli Olsun!

Işılak'ın klibi izleyenlerin gözünü doldururken, Cumhur İttifakı seçmeninin neden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini anlatır nitelikteydi.

Şarkının sözleri;

Bir yol ayrımındayız

Safın belli olsun

Doğrunun yanındayız

Safın belli olsun

Meydanlara indiler

Küresel efendiler

Gereken cevabı ver

Safın belli olsun

Önce düşün, biraz dur

Arayan elbet bulur

Yiğit yiğitle olur

Safın belli olsun

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dağdan medet umanlar

Tanıyorsun kim bunlar

Yanmasın körpe canlar

Safın belli olsun

Duruşumuz budur de

Darbeciye kudur de

Emperyalizme dur de

Safın belli olsun

Kulak asma her şeye

Mevzu yok sen-ben diye

Söz konusu Türkiye

Safın belli olsun

90’ları özleme

Sızım sızım sızlama

Aynı filmi izleme

Safın belli olsun

Kimi gönlünü açar

Kimi ikilik saçar

Her kuş cinsiyle uçar

Safın belli olsun

Hizmet mi hezimet mi

Boş laf mı meziyet mi

F16 Hür Jet mi

Safın belli olsun

Batıl belli, Hak belli

Ne ararsan bak belli

Kara belli, ak belli

Safın belli olsun

Dağdan medet umanlar

Tanıyorsun kim bunlar

Yanmasın körpe canlar

Safın belli olsun

Duysun dünya seslen de

Heybetin yok aslanda

Ay yıldıza yaslan da

Safın belli olsun