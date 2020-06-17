Çok konuşulacak sözler! Canlı yayında Türkiye'nin savaşacağı ülkeyi açıkladı

Araştırmacı yazar Murat Akan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

24 TV'de An ve Zaman programına katılan Murat Akan, Rusya'nın Türkiye'ye karşı kullanıldığını söyledi.

Akan, Türkiye'nin Afrika ülkeleri tarafından beklenen bir ülke olduğunu belirterek, "İsrail'in bölgede doğrudan Türkiye'nin karşısına çıkma cesareti yoktur. Arap ülkelerini de sırtlanarak Rusya'nın gücünü kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi yanına almayan devlet Afrika'da tutunamaz. Bugün Afrika'da savaşanlar Türkiye ve Çin olacak. Bölgeye gelen ülke hep sömürü için geliyor. Somali bakanı 2012'de katıldığım bir konferansta, Türk yetkililere 'Bize ağabeylik yapın' dedi. Adamlar sömürülmeye alışmışlar. Biz bir kuyu açınca, bize bunu neden yaptınız diyorlar?" dedi.