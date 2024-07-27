Çok ilgi görmüştü: Samsung Akıllı Yüzük Galaxy Ring'in üretimini artıracak

Samsung'un bu ay başı tanıttığı akıllı yüzüğü Galaxy Ring, beklentilerin de üstüne çıkarak müşterilerden büyük ilgi gördü. Bu nedenle de cihazın üretiminin ciddi oranda artırılacağı bildirildi.

Samsung, ilk olarak yılın başlarında duyurduğu akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i bu ay tanıtmıştı. Genel olarak bir sağlık takip cihazı diyebileceğimiz saat, 399 dolarlık pahalı denebilecek bir fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Tabii ki Galaxy Ring’in nasıl bir performans göstereceği ve bekleneni verip veremeyeceği merak ediliyordu. Gelen haberler, işlerin cihaz için iyi gittiğini gösterdi.

Samsung, yüksek talep nedeniyle Galaxy Ring’in üretimini ciddi oranda artıracak.

The Elec tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy Ring, piyasaya sürüldüğü günden beri müşteriler arasında çok büyük ilgi gördü ve Samsung’un beklentilerini fazlasıyla aşmayı başardı.

Talebin bu kadar fazla olmasıyla da şirketin üretimi artırmak için üreticilerine haber gönderdiği ifade edildi. Öyle ki akıllı yüzüğün üretimin %150 oranına kadar artırılacağı söylentisi var. Şirketin en başta 400 bin üretme planı vardı. Şimdi ise 600 bin adede kadar daha Galaxy Ring’in üretilebileceği söyleniyor

Bu sayının yeterli olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. Ancak talebin fazlalığı düşünüldüğünde daha da fazlasının gerekeceğini tahmin edebiliriz. Yıl sonuna kadar 1 milyonun çok üstünde bir üretim görebiliriz.

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399 dolar değerindeki Galaxy Ring, maalesef henüz ülkemizde satışa çıkmadı. Ne zaman geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.